El duro presente de Gisela Dulko a dos meses de su escandalosa separación de Fernando Gago: “Me apagué un poco”

Los protagonistas de la historia decidieron mantener silencio, y aunque la ex tenista se mostraba en sus redes sociales decidida a sobreponerse al sorpresivo divorcio, no habló del tema. Hasta ahora, que Gisela habló con la revista Para Ti sobre su futuro.

Cinthia Fernández, panelista de LAM, fue quien dio a conocer la crisis matrimonial de la pareja deportista: “Él le fue infiel con su mejor amiga, con alguien del grupo de mamis del colegio”. Además, aseguró que el ex de Boca y su amante habían oficializado su relación, al punto de convivir bajo el mismo techo.

Gisela admitió que “está muy bien” y que sólo está enfocada en sus tres hijos Mateo, Antonella y Daniele, de 9, 6 y 3 años. Además, la ex tenista vuelve al ruedo y habló de su presente en el tenis.

Dulko alcanzó en 2005 el puesto 26 en individuales en el ranking mundial y en noviembre de 2010 llegó a ser número 1 del mundo en dobles. Luego de una gran carrera en las canchas, la jugadora anunció su retiro el 18 de noviembre de 2012 porque “ya no tenía las mismas ganas de antes”.

Sin embargo, se manifestó muy entusiasmada por volver a pisar una cancha de tenis: “Es por una buena causa, para ayudar a UNICEF y a la Fundación de David Nalbandian. Es muy lindo volver a jugar al tenis y más hacerlo de esta manera”. Aseguró que está entrenando para el evento que se realizará el 7 de diciembre y que está “muy contenta”.

Si bien Dulko se muestra feliz en sus redes sociales, admitió que no pasó un buen momento durante la separación: “Me apagué un poco, pero me volví a encender, porque yo puedo, siempre pude y podré. Disfrutar un día de sol, agradecer a Dios, a la vida, al universo de lo que tenemos; la vida siempre puede ser maravillosa si sabemos amarla”, escribió en un posteo.

Por su parte, Yanina Latorre había contado en ‘Los ángeles de la mañana’ cómo venía el proceso judicial: “Ya empezó el divorcio, fue todo muy rápido. Ella no quiere saber más nada, ni acercarse”. “Son dos chicos que han ganado mucho dinero, ambos jugando en Europa, el único error que cometió ella fue ser confiada, porque toda la guita que ganó como tenista la metió en un pozo común con él con lo del fútbol entonces no es claro qué es de quién”, aseguró la panelista.

Según confirmó Latorre, tanto Gisela como Fernando estarían de acuerdo en sellar el divorcio pero está el litigio la casa de Nordelta. “Él se está haciendo un poquito el vivo, ojalá que escuche esto y parta mitad y mitad. Ella dejó todo por él, porque la tenista por más que se retire puede seguir trabajando, exhibiciones, marcas, y a él mucho no le copaba que labure ni que diera charlas. Ahora ya volvió a trabajar, no hay que dejar el trabajo”, insistió Yanina.