“Se tiene que hacer cargo”: ex ministro kirchnerista le puso los puntos a la vicepresidenta

El ex ministro del Interior y Transporte durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y actual diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires dentro de ‘Vamos con Vos’, Florencio Randazzo, cargó sin filtro contra la vicepresidenta de la Nación. El exfuncionario le puso los puntos y afirmó que “se tiene que hacer cargo” y no desligarse de la situación actual.

“El Estado no tiene prioridades”, reflexionó este miércoles Randazzo en comunicación con radio AM 590. En ese punto y teniendo en cuenta el resultado de la UNESCO sobre la situación educativa argentina, el exministro planteó: “Hace rato que el sistema educativo se viene devaluando en la Argentina. La calidad educativa es muy mala”.

Tras ello, agregó que la educación pública que en algún momento fue donde nos daban igualdad de oportunidades “hoy la han devaluado” y que la pandemia de coronavirus lo ha puesto en mayor evidencia. Al ser consultado por la carta de la presidenta del Senado, el diputado electo arremetió: “Cristina es la vicepresidenta y se tiene que hacer cargo”.

“Es poco serio. No me parece responsable que haga una carta y se haga que no tiene nada que ver. Por su puesto que tiene que ver, se tiene que hacer cargo”, planteó el exministro. Del mismo modo, sostuvo que no es fácil vencer la grieta y la polarización que es un buen negocio. Por otro lado, se refirió a su actuación en el Congreso y cómo votará

Randazzo, afirmó que están dispuestos a hablar con todo los sectores. “Voy a cumplir con lo que he prometido. Eso no implica que no podamos trabajar y discutir con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio”, detalló. Por último, planteó que si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. “Hay que cambiar la visión. Ninguno soluciona de fondo, es más yo creo que los agudiza”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com