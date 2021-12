Qué pena enfrenta Ricardo Biasotti en la causa por abuso sexual agravado que inició su hija, Anna del Boca

Este miércoles, en “Nosotros a la mañana”, el periodista Carlos Monti explicó cómo avanza la indagatoria que se realizó el martes 30 de noviembre a Ricardo Biasotti, ex pareja de Andrea del Boca, a quien se lo acusa por abuso sexual agravado de su hija Anna cuando todavía era una menor de edad. Qué condena podría recibir.

El caso salió a la luz en noviembre del 2019, cuando los abogados de Anna del Boca presentaron las denuncias correspondientes contra Ricardo Biasotti y sobre los padecimientos que la hija de la actriz había sufrido en su infancia, entre sus cinco y nueve años de edad.

En ese entonces, la joven había presentado un texto en el juzgado Criminal y Correccional N° 43 para poder dar inicio al proceso.

Desde hace algún tiempo, y ante diversas afrentas mediáticas de mi propio padre y terceros he venido esbozando en primera persona parte de los hechos que tiñeron de sombra mi niñez y que hoy siguen atravesando mi vida entera, y he decidido formalizar la denuncia contra mi progenitor, Sr. Horacio Ricardo Biasotti, plasmando con el mayor detalle que el dolor, la vergüenza y el miedo de antaño me permitan”, había escrito la víctima.

“La causa la lleva el juzgado número 43. Biasotti declaró durante tres horas por Zoom y fue derribando cada una de las acusaciones que se le fueron presentando. Se presentaron pericias y testigos que avalaron lo dicho por Anna Chiara”, informó el periodista de “Nosotros a la mañana”.

