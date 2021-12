Vizzotti dijo en Santa Fe que el pasaporte sanitario "va a estar seguramente la próxima semana"

La ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti, quien defendió la campaña de vacunación contra el Covid-19 y llamó a la población a continuar con los esquemas de aplicación de dosis "para que podamos seguir con las actividades que hemos conseguido". Además, adelantó que el pasaporte sanitario "va a estar seguramente la próxima semana" y explicó que su implementación está haciendo acordada en un trabajo conjunto con las áreas de Deportes, Turismo, Cultura y las jurisdicciones provinciales.

"Para el pasaporte sanitario esperamos la regulación nacional, claramente la provincia de Santa Fe va a adherir inicialmente. Va a ser para aquellos megaeventos, tanto abiertos como cerrados, y no tiene nada de restrictivo. Estos pases sanitarios son habilitantes. Hoy tenemos 100% de aforo, canchas, recitales, y la manera de tener todo esto es el pase sanitario", evaluó.

"Entonces tenemos que verlo como algo que nos va a permitir la actividad recreativa, cultural y económica también. Inicialmente va a ser para esto y seguramente acorde a la situación epidemiológica vamos a extenderlo a otras actividades como se está haciendo en el mundo entero", expresó la funcionaria nacional.

Y profundizó: "Será primero, con el esquema completo y luego iremos viendo. No pensamos ni en restricciones ni en obligación, pensamos en que Argentina confía en las vacunas. Tenemos una adherencia enorme. Tenemos una cobertura muy alta. Lo que estamos haciendo es estimular para que podamos avanzar rápidamente para que podamos seguir con las actividades que hemos conseguido y minimizar el riesgo de aumentos de casos y hospitalizaciones", agregó.

"Hay una pandemia en Argentina y en el mundo. Los protocolos son para cuidarnos y la vacuna lo que hace es darnos la herramienta para tratar de sostener la mayor cantidad de actividades. Imagino que sigamos trabajando en conjunto: nación, provincia, los municipios, los medios de comunicación para que podamos llegar a marzo, que es el momento donde inician las clases, donde bajan las temperaturas, con la mayor protección de toda la sociedad para tener la menor cantidad de casos posibles", sostuvo.

Variante Ómicron

En relación a la variante Ómicron y al ser consultada si la tercera dosis será obligatoria, Vizzotti explicó: "Estamos trabajando en relación a la información que hay en el mundo. Cuando emerge una nueva variante las preguntas son muchísimas, y en este momento el mundo las está respondiendo, cada vez hay más información. En relación a la mutación genómica, tiene más mutaciones en la proteína que la variante Delta, eso le da mucha más transmisibilidad y se está viendo la posibilidad de cobertura o escape de las vacunas y la letalidad".

"En principio lo que se sabe también es que se está identificando cada vez en más países no solamente de África sino de Europa, Brasil y Perú han identificado la variante. Las personas que han sido identificadas son personas que han tenido una sintomatología leve, así que lo que hay que hacer es seguir trabajando para obtener más información. Lo que sabemos claramente es que es necesario tener la mayor inmunidad posible para protegerse contra esta y todas las variantes que circulan y eso es esquemas completos. Y quiénes están transitado más de seis meses de esquema completo recibir el refuerzo. Eso ya está disponible en Argentina, ya tenemos más de 500.000 refuerzos aplicados, tenemos más de casi un millón y medio de terceras dosis aplicadas", aportó la ministra.

Y agregó: "Así que estamos con la expectativa de avanzar rápidamente en los refuerzos, no toda la población ha cumplido estos seis meses entre ahora y abril, para ser el momento en el que se cumplan los mayores de 50 años y el número más importante es alrededor en febrero, marzo y abril".

Al ser consultada por UNO Santa Fe sobre qué puede adelantar sobre protocolos y el panorama epidemiológico para el 2022, Vizzotti dijo: "Imagino que vamos a tener un verano muy activo con muchísimo turismo interno y con muchísimas actividades de un sector que ha tenido un impacto enorme e imagino que vamos a tener unas fiestas de reencuentros y que podemos trabajar también ya con una experiencia enorme, con cuidados".

"Estamos en un momento epidemiológico que es favorable y con mucho optimismo por el avance de la campaña de vacunación en Argentina en general, pero en la provincia de Santa Fe en particular. Estamos en un momento relevante porque tenemos la película de lo que está pasando en el hemisferio norte con la emergencia de una nueva variante así que es el momento de accionar", opinó.

Y dijo sobre los protocolos que están vigentes que tienen como fin cuidarnos. "Lo que se busca es poner en relevancia lo que significa completar el esquema de vacunación. El análisis que hacemos es que no hay una resistencia de vacunarse sino que luego de haber pasado la segunda ola y la percepción de riesgo tan alta, hay algunas personas que no priorizaron vacunarse y esta estrategia es para estimular la vacunación. Las vacunas salvan vidas y son las herramientas para sostener esta situación (de apertura). Necesitamos mantener los cuidados porque las vacunas no interrumpen la transmisión, sino que las disminuyen y disminuyen las hospitalizaciones y las muertes. Las vacunas salvan vidas no solo a quien se vacuna sino que disminuye la circulación y a quien tiene más riesgo y quienes no se vacunaron".

Fuente: Uno Santa Fe