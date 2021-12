La verdadera historia detrás del enojo de la mamá de Benjamín Vicuña con la China Suárez

Benjamín Vicuña y la China Suárez pasaron mucho tiempo intentando encontrar la casa perfecta para criar a sus hijos. Definitivamente, ambos querían vivir en un lugar tranquilo, sin los ruidos de la ciudad. Soñaban con ambientes amplios y un gran jardín.

La búsqueda terminó cuando vieron una mansión a refaccionar en el barrio de Manzanares, ubicado en el partido de Pilar. Pero a poco de comprarla, el proyecto familiar se derrumbó por completo. Una situación que enfureció a la familia del actor chileno.

Actualmente, se conoció el motivo por el cual, Isabel Luco Morandé, madre de Benjamín, está furiosa. Y eso se debe a que su hijo vendió acciones familiares para adquirir la vivienda valuada en un millón de dólares. Y eso no es todo

Otro de los motivos es que la propiedad está solamente a nombre de su exnuera, que supuestamente no puso nada de su bolsillo para comprarla.

“El enojo de la madre de Benjamín es un gran combo. Le molesta que su hijo esté triste y abatido. Siente que él fue engañado, pero todo viene por una razón económica. Más allá de la furia por la exposición pública, lo que más le molesta es que haya utilizado dinero familiar.

Hace unas horas el rumor de una cierta reconciliación estuvo circulando. Por lo que se pudo saber el chileno estaría dispuesto a volver, no así la China Suárez quién ya se encuentra pensando en futuras proyecciones que no lo involucran al actor.

A pesar de que la relación entre los actores ya estaba en una crisis profunda antes de adquirir el inmueble, Benjamín decidió apostar por la pareja y la convivencia en el sitio que tanto habían soñado.

Sin embargo, al poco tiempo de invertir muchísimo dinero, una infidelidad de la ex Casi Ángeles, la China Suárez, habría sido el detonante para una ruptura que podría no ser definitiva. “Él quiere volver, pero ella no”, afirmó Guido Zaffora

Fuente: la100.cienradios.com