¿Hay que recaudar para los planes?: La AFIP dispuesta a asfixiar deudores

En tiempos de digitalización, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió hacer uso de la inteligencia artificial para salir en la búsqueda de inconsistencias en las declaraciones juradas que presentaron los contribuyentes. A través de las fiscalizaciones digitales, durante los primeros 10 meses del año el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont detectó más de $3000 millones en impuestos adeudados.

Se trata de una herramienta que recurre a la inteligencia artificial, con el objetivo de abordar “maniobras que afectan la recaudación”. Constata información disponible en distintas bases de datos para detectar si existen “inconsistencias” en la información que presentaron los ciudadanos. En la mayoría de los casos, no requiere ningún tipo de información adicional de los contribuyentes.

¿Cuáles son las causas por las cuales se inician las fiscalizaciones? Se basa en cinco pilares. Por las liquidaciones de granos no declaradas, la subvaluación de inmuebles en el exterior en las declaraciones juradas de Bienes Personales, la utilización de facturas apócrifas (cómputo indebido de crédito fiscal), rendimientos no declarados por diversas inversiones en el Impuesto a las Ganancias, las acreditaciones del exterior no declaradas.

Entre enero y octubre de este año se realizaron un total de 12.520 fiscalizaciones, que significaron una recaudación adicional de $3000 millones. Si a la cifra se le suman los $1100 millones que ingresaron en impuestos adeudados a través del mecanismo durante 2020, año en que se empezó a utilizar la herramienta, los ingresos superan los $4100 millones en 22 meses.

“El mecanismo de fiscalización electrónica potenció las tareas de control sobre los sectores de mayor capacidad contributiva en el marco de la pandemia del Covid-19″, sostuvieron fuentes cercanas a la administración.

Puertas adentro, el organismo festeja los resultados que arrojan las fiscalizaciones digitales. Las campañas vienen registrando un elevado nivel de respuesta por parte de los contribuyentes, quienes comenzaron a rectificar sus declaraciones juradas, cumplieron la pretensión fiscal y engrosaron la recaudación.

Al medir la efectividad en números, más del 50% de los ciudadanos que recibieron las notificaciones de la AFIP por la subvaluación de inmuebles en el exterior enmendaron sus declaraciones juradas. En tanto, alrededor del 60% del monto recaudado a través de las fiscalizaciones electrónicas corresponde a rectificaciones por las liquidaciones de granos no declaradas y otras inconsistencias que se presentaron en el sector agropecuario.

Cuando el contribuyente rectifica su declaración e ingresa el monto adeudado, el procedimiento que inició el organismo se cierra. En cambio, quienes deciden solicitar una prórroga o realizar un descargo, pueden hacerlo de manera digital.

Fuente: La Nación. Nota de Melisa Reinhold