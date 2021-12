¿Mendoza se separa del país?: Alfredo Cornejo reavivó el debate y dejó definiciones claras

«Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente». Hace un año, el diputado nacional Alfredo Cornejo planteó la posibilidad de «empezar a pensar seriamente» una posible separación de la provincia cuyana de la Nación. Sin embargo, en las últimas horas volvió a referirse a la potencial salida y fue contundente sobre su imposibilidad.

«¿Seguís creyendo que Mendoza debe independizarse de la Argentina, como lo dijiste en su momento?», le preguntó Juana Viale al legislador que fue uno de los cuatro invitados de «La Noche de Mirtha» este sábado. «Literalmente no dije eso, pero sí sigo creyendo que Mendoza, como Córdoba, Santa Fe y otros lugares, termina siendo perjudicada por la macroeconomía que maneja el Estado Nacional«, respondió el exgobernador mendocino.

En este sentido, remarcó que Mendoza tiene «una tasa de inversión extranjera superior a muchas provincias» por lo que «tendríamos un flujo mayor, si no tuviéramos el peso de la macroeconomía». No obstante, reconoció que la intención separatista «ahora no es posible eso con esta Constitución«. La discusión ya está en el tintero y no descartó la intención de avanzar a futuro.

En junio del 2020, Alfredo Cornejo había manifestado que la provincia cuyana «tiene todo para vivir como un país independiente». El planteo del presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) surgió en el marco de la construcción de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento que planeaba el Gobierno mendocino y desde Casa Rosada no dieron muestra de respaldo.

«La verdad es que no me gusta separarnos de la Nación, pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades. Estamos lejos de tener autonomía, pero hay que empezar a pensarlo seriamente», manifestó entonces. Y en marzo de este año volvió a alimentar la idea al señalar que «cada vez tiene más sentido la idea de Mendoza y Córdoba separadas del país».

Con información de www.elintransigente.com