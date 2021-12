«Tengo en claro»: Felipe Solá rompió el silencio tras ser echado de la Cancillería Argentina

El ex ministro de Relaciones Exteriores y de Culto Felipe Solá rompió el silencio tras su polémica salida de la Cancillería Argentina. En un diálogo televisivo, el ex funcionario contó cómo quedó la relación con el presidente Alberto Fernández. A su vez, explicó por qué desde que fue echado del Ministerio dio “pocas” entrevistas en los medios de comunicación. “Me callé la boca porque tengo en claro de qué lado estoy”, argumentó el exfuncionario nacional.

“Cuando me echaron habíamos perdido muy fuertemente las PASO y lo que yo dijera iba a ser usado por la prensa para atacar al gobierno. Me callé la boca porque tengo en claro de qué lado estoy”, indicó Solá en un diálogo que mantuvo con Canal IP. Acto seguido, manifestó que “La responsabilidad política de un exfuncionario sigue siendo fuerte y más si la prensa te busca para hacer críticas”. Desde su salida de la Cancillería, reconoció que disfruta de su “libertad”.

Sobre su salida del Ministerio, dijo: “Al principio sentí un golpe porque me echaron sorpresivamente. Yo pensé que no estaba en ninguna lista”, añadió Felipe Solá en declaraciones televisivas. Para dar un cierre a este tema, sostuvo: “Ya está, ya pasó”. Con respecto a su relación con el mandatario nacional, Felipe Solá contó que no volvió a comunicarse con él tras su salida de la Cancillería. “No volví a hablar, no me llamó”, comentó el exministro en un diálogo con CNN.

En este último medio, se refirió a Santiago Cafiero y su gestión en la cartera diplomática. “Lo que tenga de inexperiencia lo puede solucionar con su cercanía con el Presidente, eso es muy importante. En política exterior se toman decisiones que impactan a todos los argentinos y hay que ser coherentes con lo que piensa el Presidente. Ahí Cafiero tiene una ventaja, tiene otras desventajas de la inexperiencia en la política y en lo diplomático”, consideró Felipe Solá.

Por último, Felipe Solá relató que volvió a trabajar en el sector privado. “Hace más de 30 años que no estoy en el sector privado. Desde el ‘87, cuando fui ministro de (Antonio) Cafiero, que no estoy en esta situación”, detalló el ex funcionario en IP. “El celular se calló, ahora me llaman mucho menos”, reconoció Solá sobre el brusco cambio desde que fue echado de la Cancillería Argentina.

Con información de www.elintransigente.com