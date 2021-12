Dalma Maradona se hizo un íntimo tatuaje en honor a su papá: qué significa

Dalma Maradona compartió una publicación en su cuenta de Instagram que estuvo acompañada de algunas imágenes de ella, pero lo que más llamó la atención fue el tatuaje que se realizó en su muñeca para homenajear a su papá. Dalma y algunas compañeras de trabajo decidieron hacerse el mismo diseño: una margarita, que tiene un significado muy especial para la actriz.

Se trata de la misma flor que cuando era niña decidió ponerle a su padre en las medias antes de salir a entrenar. Aquel momento fue retratado por un fotógrafo y la dulce imagen se volvió un recuerdo inolvidable para ella.

Y como quien no quiere la cosa se termina el rodaje en Argentina y como no podía ser de otra manera me imagino que saben dónde filmamos hoy... ¡Qué emoción todo! ¡Qué equipo del carajo! Gracias por acompañarme con tanto amor y respeto en este viaje”, escribió Dalma, conmovida por el fin del rodaje de un documental del Diez.

La conmovedora publicación cosechó en pocas horas más de 80 mil “Me gusta” y cientos de comentarios, muchos de ellos son emojis de corazones rojos. Aunque los mensajes más destacados son los de Gianinna y Claudia Villafañe. “Mi sticker, te amamos”, escribió su hermana muy emocionada. Su madre, por su parte, escribió orgullosa: “¡Grosa hija! Todo lo que te propongas, lo lograrás. Te amo”.

El pasado 25 de noviembre se cumplió el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona. Lejos de celebrar ese día, sus hijos lo recordaron con mucho amor, con profundo dolor y conmovedores posteos en las redes sociales.

En ese contexto, Dalma decidió hacerse un tatuaje en su honor. A través de su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 1.7 millones de seguidores, la heredera del Diez se mostró orgullosa de formar parte de la filmación que estará dedicada a su padre y escribió un sentido mensaje en el pie de las imágenes.