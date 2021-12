Cuánto necesita un extranjero para vivir en Buenos Aires, una de las 9 ciudades más baratas del mundo

En un artículo del medio británicoThe Economist se destacó que Buenos Aires es la novena ciudad más barata del mundo, además de la más económica de América Latina, por delante de capitales latinoamericanas como Asunción y Caracas. Un gran incentivo para los visitantes.

No solo eso, la ciudad de Buenos Aires resultó elegida como la mejor de América Latina para los llamados “nómades digitales”, trabajadores remotos que gracias a la tecnología trabajan desde cualquier destino, según publicó hoy “The Work-from-Anywhere Index”, ranking que elabora Nestpick, plataforma de meta mercado para el alquiler a medio plazo de apartamentos amueblados.

La oferta cultural, la diversidad, y el costo de vida bajo son algunas variables que se analizaron entre la medición que incluyó a 75 ciudades. Se ubica en el puesto 33 a nivel global, por encima de París (36), Boston (45), Hamburgo (49), Roma (62), Ámsterdam (65) o Shanghai (73).

El viernes 3 de diciembre el dólar blue se ubicó en los $200,50, el solidario $175,94 y en el Banco Nación operó a $106,25. Infobae consultó los precios de alquiler, servicios en la ciudad, y estimó a través del testimonio de extranjeros cuánto necesitan para vivir en Buenos Aires.

Ekaterina Matveeva (29) es cosmopolita, nació en Escocia, se crió en Polonia y Grecia y ya vivió en más de 30 países. Es licenciada en lingüística comparativa, fundadora de la plataforma Amolingua (@amolingualatam). Se enamoró del país en su primera visita allá por 2018, aunque su vínculo precede del 2012 cuando ganó un concurso de poesía local en el Rotary Club.

Desde julio de 2021 alquila dos ambientes en una torre con amenities en Palermo. “Me pedían 800 dólares mensuales con todos los servicios incluidos. En noviembre el propietario me triplicó el valor, me pidió unos 2500 dólares, así que decidí buscar otra opción. No encontré por el mismo valor aunque conseguí uno de similares características por 890 dólares ($94.562 al valor oficial)”, admite.

Cristian Garavito (38) es de Sonora, México y traductora de idiomas, acaba de aterrizar en el barrio de Cañitas. Ya residió en el país cuando estudiaba traducción pública en Universidad Social de Buenos Aires. Coincide que los valores han sufrido fluctuaciones considerables desde la última vez que pasó por la capital. “Es casi imposible pagar menos de 970 dólares ($103.062) por un departamento de dos ambientes. Durante la temporada de verano, y a raíz de la apertura de las fronteras, los extranjeros percibimos ese aumento”.

Sergio Salas es youtuber, tiene 33 años y hace un mes llegó desde Tabasco, México. “Por el tipo de cambio de la moneda, encontré una ciudad realmente económica que me permite ahorrar dinero. La mayor parte de mis ingresos se van en la renta: 715 dólares ($75.969) es lo que pagó por un alquiler temporal en Palermo Hollywood”.

El alquiler de departamentos por plazos cortos, no más de tres meses, no exige presentar garantías, ideal para los no residentes. Sin embargo, el precio final es en moneda estadounidense, y suele ser más elevado para los inquilinos nacionales.

Según el sitio Numbeo, que analiza el costo de vida en las ciudades, un alquiler de vivienda en el centro del Reino Unido oscila entre 997,68 y 878 (unos $100,591). Ya en México, de donde es Cristy, el valor de la renta es menor 357,50 ($37,984).

Los tres consultados cuentan con un seguro de asistencia al viajero que tiene un valor de USD 50 ($5312), eso contempla emergencias y tests de Covid-19. Para recorrer la ciudad lo hacen en bicicleta, colectivo o subte, o a través de las plataformas de viaje, cuyo valor “según la distancia es de entre 500 a 700 pesos. No es un gran impacto en el bolsillo”, admite Sergio.

Los usuarios pagan 13 pesos el viaje en colectivo, convirtiendo a Argentina en el país con el pasaje más barato de la región, según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Ahora bien, una vez definido lo más importante, hay que estimar los gastos de consumo. En el supermercado del barrio, Katrina destina en promedio $5.500 pesos por semana. Eso no incluye ningún producto de limpieza. Cristy cuenta con un presupuesto de $3.500. Ambas comen poco en sus hogares.

Esta última tiene una vida social activa, ya que la vida de nómade digital tiene como objetivo hacer turismo. En promedio suele salir tres veces por semana. En los restaurantes de las zonas turísticas, un cubierto oscila entre los 1.600 y 3.000 pesos. Por mes, para comer afuera, tiene un presupuesto de $19.200 a $36.000.

Si a eso se le suma una entrada de cine, tomando como referencia al Multiplex, son $970. Un teatro de la calle Corrientes parte de los $1800 a los $2600 en promedio. Y un Museo como el MALBA $500. “Es ahí donde se hace la diferencia”, coinciden. Buenos Aires tiene una gran oferta cultural en materia de teatros, museos, cines e incluso talleres.

Katrina toma clases de danza, canto, yoga, pintura, manejo y va a un gimnasio. En total no supera los 20.000 pesos. “En otras ciudades del mundo no encontramos tanta variedad, ni una relación coherente entre precio y calidad. Otro punto a destacar es que cualquier barrio ofrece estas actividades”.

Lo que no gasta es en indumentaria. “No es de buena calidad. Aprecio el diseño argentino, es creativo, único pero he tenido malas experiencias con prendas locales”. Sergio tampoco, prefiere hacerlo en el exterior.

Tanto Cristy como Katrina aprovechan para ir a la peluquería cuando están en Buenos Aires, por los bajos precios en comparación al resto del mundo. “Voy una cada dos meses. En un visita por retoque de color, corte de pelo, manicuría y pedicuría no supero los 14.000 pesos”.

Solo el esmaltado en un salón de belleza en Texas, Estados Unidos puede costar alrededor de los USD 35 ($3.718). Algo similar ocurre en las capitales de Europa.

En total coinciden que necesitan en promedio entre 1.000 hasta 1.700 dólares por mes para afrontar su costo de vida. Esto equivale a $106,250 a $ 180.654 según el dólar oficial de la fecha.

