Diego Topa habló de la relación con su pareja: “Mi hija nos dice ‘papá’ a los dos”

Siempre fue muy reservado con respecto a su vida privada. Sin embargo, desde que se convirtió en papá de Mitaí mediante el método de subrogación de vientre, Diego Topa comenzó a hablar mucho más de su intimidad. Y, en diálogo con Luis Novaresio para Debo Decir (América), reconoció que lleva años en pareja con un hombre al que conoció en el ámbito de su trabajo y con quien decidió, en conjunto, traer al mundo a su pequeña hija de un año y once meses.

El animador infantil contó que siempre quiso ser padre. “Vino conmigo, lo que pasa es que con el trabajo, la vida y que sé yo, se fue demorando”, aseguró. Entonces, el conductor del ciclo le preguntó cómo se había animado a traer a una hija al mundo en solitario, pero él se apuró a aclarar que estaba bien acompañado “No estoy solo, estoy en pareja hace muchos años ya. Y somos papás los dos. Fuimos los dos a Estados Unidos a subrogar. Es un tratamiento largo, de mucha emoción y de mucho amor”, señaló.

Topa contó que hace tiempo que está en pareja y aseguró estar “super feliz de poder expandir el amor” con Miatí. “La pandemia nos hizo estar mucho más unidos todavía. A mí me agarró sin grabar programas de televisión, sin hacer shows, así que estuvimos dos años metidos con ella a full”, reconoció en otro tramo el programa. ¿Si piensa en darle un hermanito a su hija? “Por ahora no: quiero dormir un poco”, se sinceró el animador.

Luego, Topa contó como había empezado la historia con su pareja. ”No digo quién es, no digo el nombre, pero nos conocimos trabajando. Igual nunca digo quién es porque él no quiere y yo lo respeto”, explicó el animador. Y dejó en claro que siempre buscó “el amor” y que no le interesan las relaciones esporádicas. Pero lo cierto es que, después de ver un informe sobre su carrera y su vida, llegó el momento de hablar de su hija y no pudo contener las lágrimas.

“Cuando me sonríe a la mañana es el sol de mi vida, porque se despierta y lo primer que dice es: ’Arriba, vamos’. Me dice ‘papá Tebo’, en vez de Diego. Y yo me derrito. Por más que duerma cuatro horas, cinco o seis, lo que sea, es una fiesta. La verdad es que agradezco todos los días, porque es la bendición más linda. Yo amo trabajar para los más chiquitos, en el medio me conocen todos y vienen a ver mis shows. Pero ser padre es otra cosa, puedo entender más a los papás, a los abuelos y a todos los que me vienen a ver. Es una sensación única que, de verdad, no se puede trasmitir. Porque es tan grande. Y todos me dicen que esto no termina, que recién empieza”, contó Topa.

Entonces, el conductor le preguntó si estaba preparado para contarle a Mitaí cómo había llegado al mundo. “Se da solo. Ella nos llama a los dos ‘papá’ y es hermoso. Yo tengo un montón de amigos que también subrogaron vientre y es todo natural. Ellos vinieron a enseñarnos a nosotros”, aseguró Topa. Y, como para cerrar el tema, remató: “Y el Edipo que tiene, porque tiene dos papás... ¡Imaginate!”.

¿Qué mensaje le dejaría para dentro de unos años? Mirando a cámara y con un nudo en la garganta, el animador le expresó: “Hola mi amor. Acá estoy, acá está papá. Te mando muchos, muchos, muchos besos. Espero estar siempre acompañándote en todos tus sueños. Y que sigas siendo siempre libre y hermosa como sos todos los días que me alegrás la vida. Te amo”.

