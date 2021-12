Daniel Arroyo apuntó contra la oposición con un fuerte pedido en medio de las negociaciones con el FMI

El ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado electo del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio con un fuerte pedido en medio de la negociación que el Gobierno viene llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese punto, aseguró que “no hay espacio para un ajuste en la Argentina”.

En declaraciones radiales a AM 750, Arroyo sostuvo que espera que se puedan realizar consensos. “Viene el plan plurianual, el presupuesto, el acuerdo con el FMI”, enumeró. En ese punto, planteó que le parece que es momento de generar cambios profundos y remarcó que el Congreso tiene que tomar protagonismo. Luego fue consultado por el rol de la oposición ante el FMI.

En su descargo, el ex ministro planteó un duro pedido contra Juntos por el Cambio. “En este esquema necesitamos racionalidad de la oposición. Trabajar en conjuntos y generar consensos”, afirmó. En ese sentido, agregó: “Tenemos un nivel de endeudamiento que tomó la oposición, somos el país que más le debe al Fondo Monetario con un esquema de pagos absurdo”.

Arroyo señaló que entre el año que viene y el otro hay que pagar cerca de 40 millones de dólares. “Es evidente que hay que llegar un acuerdo y renegociar el esquema. Entiendo que la oposición quien ha tomado deuda tiene que acompañar un proceso racional de extender los pagos y un proceso donde podamos crecer para pagar”, advirtió con dureza.

«No hay ajuste posible»

Al ser consultado respecto a cuándo llega la distribución de ese crecimiento, Arroyo aseguró que “crecer y distribuir es lo mismo”. Por otro lado, sostuvo que el modelo de los ajustes tradicionales no es posible y que en la pospandemia no hay lugar. “Se avanza con extender los pagos al FMI y generar condiciones de cierta racionalidad productiva. No hay ajuste posible”, remarcó.

Con información de www.elintransigente.com