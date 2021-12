Cada vez más comprometido: un ex espía de la SIDE filtró intimidades de la gestión de Mauricio Macri

Allan Bogado, ex espía de la SIDE, se filtró intimidades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri y señaló que orden que recibieron desde las autoridades fue «no controlarlos». «Había un grupo chico de hacer contrainteligencia, porque no era inteligencia y era contrainteligencia ilegal. Se enfocaron en los propios y no pudieron manejar a la AFI», apuntó.

En este sentido, el exfuncionario del organismo dirigido por Oscar Parrilli hasta el 2015 fue entrevistado en Radio del Plata y analizó todo lo que se hizo en el servicio de inteligencia en la época de Macri: “El mal que le hicieron a la inteligencia durante esos cuatro años fue terrible. La inteligencia tiene varios rubros y lleva años de poder entender a los locutores”, comenzó.

Asimismo, reveló una experiencia personal sufrida durante los últimos años: “En el 2016 llegaba a mí casa y todos los días tenía un auto parado en la puerta de mi casa y un día el portero me dice que habían preguntado por mí, el del garaje también me dice que habían preguntado por el auto que tenía y eso es inteligencia”.

“Me presenté en la justicia y hasta ahora estoy esperando», confesó y añadió que «en el caso Lucas son todos oficiales de otras fuerzas que se pasaron a la policía de la Ciudad y esta, para poder crecer rápido, buscó a los policías de otras fuerzas”. Además, sentenció: “Creo que los ciudadanos comunes sabemos que hubo inteligencia desde hace muchos años del grupo Macri».

Y puntualizó: «Creo que la gente que lo blinda a Macri usufrutuó con la inteligencia ilegal”. “En el ‘88, el 70% de la inteligencia era desigual a la dictadura, eran todos exmilitares. No es fácil la inteligencia, no es de un día para el otro, se necesitan años para que las divisiones trabajen en diferentes cuestiones”, explicó y cerró sobre el ARA San Juan: “Por la desconfianza total a todo su sistema que era solo un grupo chico de inteligencia. Él hizo espiar a todo su gabinete”.

Con información de www.elintransigente.com