Inseguridad en Santa Fe: Omar Perotti está inmóvil y en estado de shock

La problemática de la inseguridad en Santa Fe es un flagelo que no tiene parangón. El 2021 superó todas las estadísticas y día a día la vara sube y no se ve desde el gobierno de la Provincia una actitud para frenar lo que está sucediendo.

El Gobernador de la provincia Omar Perotti no tiene una política acorde, quizá no tenga una política, y pareciera que las disputas internas son quizá el gran culpable de esta situación que ya es muy difícil de revertir, más aún si no hay reacción por parte del poder político.

Es necesario que las riendas sean tomadas por la persona que fue elegida para desarrollar esa tarea y esa persona se llama Omar Ángel Perotti, es el Gobernador de la Provincia y pareciera que ni él ni su entorno se dieron cuenta de ello.

Santa Fe tiene un gobernador absolutamente inmóvil, sin ningún tipo de reacción y dejando librados a la "buena de Dios" a gran parte de los santafesinos que observan aterrados como las bandas de narcotraficantes y delincuentes se apoderan de la libertad misma.

Hoy hay lugares de la Provincia que son evitados por muchos santafesinos por que tienen miedo de transitar por sus calles. Hay padres que decidieron que sus hijos no vayan a estudiar a Rosario por miedo, literalmente por miedo.

El último fin de semana Rosario vivió una verdadera pesadilla con seis asesinatos, un número que es inaceptable.

En comparación con Córdoba, Rosario tuvo en 2021 un promedio de cinco veces más de asesinatos. Córdoba no llega a los 50, en lo que va del año suma 49, Rosario ya llega a los 250 en este 2021 que aún le falta casi un mes para terminar. Es evidente que no hay respuestas que solo desde el poder político se deben dar.

Pero la inseguridad en Santa Fe no es solamente privativa del Rosario, La Capital, Rafaela, Reconquista y ciudades más pequeñas se tornan cada día más inseguras.

El Gobernador pareciera que está en estado de shock sin poder dar respuestas desde el poder político que es donde se tiene que dar las mismas.

De no tener respuestas claras y concretas en forma inmediata es muy posible que al Gobernador se le torne imposible ejercer su cargo y es ahí en donde seguramente todos vamos a perder.

Omar Perotti debe saber que todo el arco político va a velar por la institucionalidad y la democracia, pero que las respuestas las tiene que dar él y su equipo de trabajo.

Es ahora Gobernador, no puede esperar más tiempo, le están ganando la batalla y por lo visto usted está en estado de shock, reaccione urgente por el bien de los santafesinos.

En psicología, el shock emocional se considera a un evento traumático que limita en la persona la facultad de hacer frente a las emociones que siente