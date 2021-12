Quién es Zach Morris, el famoso influencer estadounidense que abandona todo para instalarse en la Argentina

Después de casi 9 años, Zach Morris es un ciudadano estadounidense de 30 años que se ha hecho reconocido en redes sociales por su amor hacia Colombia, se va del país cafetero. Según él, aquel lugar que consideraba “un segundo hogar”, le causó aburrimiento. Su próximo destino, será Argentina.

El “gringo colombiano” se había convertido en un símbolo de las redes sociales gracias a su labor como representante del país ante el mundo. Incluso había recibido la nacionalidad en 2019 por parte del entonces canciller Carlos Holmes Trujillo.

Zach Morris es un estadounidense de 31 años. Nació en Carolina del Sur y es graduado en psicología. Sin embargo, descubrió que su verdadera pasión se encontraba afuera. Los deseos de recorrer el mundo y aprender español lo incursionaron en una expedición por países de Sudamérica como Perú y Colombia. Este último, puntualmente, significó algo “especial” para el joven debido a que se radico por casi una década en tierras cafeteras.



Sin embargo, hace unas semanas el influencer apodado como “el gringo colombiano”, sorprendió a sus seguidores, con un anuncio por el cual varios de ellos afirmaron sentirse “tristes”: decidió venirse a vivir a Argentina porque se “aburrió”.

En una entrevista con Clarín, Zach Morris afirmó: “De Colombia me enamoré a nivel personal y profesional. Me sentía rebelde, disconforme con el estado de las cosas en Estados Unidos. El consumismo sin parar. Uno no siente que está viviendo, consiguen un trabajo y se quedan ahí cómodos. Quería evitar eso y tener una vida de aventuras, desafiándome, aprendiendo”.

Asimismo agregó: “Eso me inspiró personalmente a encontrar ese camino. También el cariño y buen trato de la gente colombiana, por eso decidí empezar mi carrera ahí. Después me convertí en el gringo colombiano, aunque ya me aburrí de eso. Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio”.

A pesar de llevar tatuada la bandera de Colombia en su cuello, Zach Morris partió hacia su nuevo destino porque necesita experimentar nuevas sensaciones y encontró en Argentina la opción perfecta. Además de tener curiosidad, sus videos suelen ser tendencias acá. Hace unos días estuvo en los primeros puestos de Twitter tras mostrar lo que se puede comprar en Buenos Aires con cinco dólares: siete sándwiches, 65 huevos, siete jugos de naranja, 21 empanadas y otras siete bebidas, una botella de vodka grande marca Smirnoff y cuatro latas de cerveza Quilmes; además de 32 viajes en el metro subterráneo.

No obstante, también dejó saber en su charla que ya tiene planeado el próximo destino al que piensa visitar cuando se aburra de estar en Argentina. “Brasil, tengo un amigo que es famoso ahí. Es otro idioma, pero siento que podría aprender a hablar mucho mejor portugués que español. Que podría progresar más. Nunca voy a poder hablar español perfecto. Así que el portugués es un desafío nuevo”, sentencio.

Fuente: la100.cienradios.com