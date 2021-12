Gerogina Barbarossa estalló indignada: “Me tengo que bancar que los asesinos del Vasco estén sueltos”

La reconocida actriz, Georgina Barbarossa habló sobre la inseguridad que se vive en la Argentina y le mandó un fuerte mensaje a los gobernantes y a los jueces, a 20 años del asesinato de su marido, Miguel Lecuna, conocido como “El Vasco”.

“Es un horror lo que está pasando, una vergüenza nacional. Suficiente que me tengo que bancar que los asesinos del Vasco estén sueltos por buena conducta”, dijo la actriz a medios radiales.



En el 2016 solo quedaba en prisión Oscar Barros, y todos los asesinos del marido de Georgina Barbarossa han quedado en libertad por buena conduta, cuando todavía faltaban siete años para que se cumplieran la condena a 21 años que le habían impuesto.

Definitivamente, esto causó la indignación de la actriz, quien cuestionó: “¿Cómo los gobernantes no han tomado el toro por las astas y han cambiado el código procesal penal? Los jueces dejan libres asesinos, violadores. ¿Están esperando que les pase a ellos?”, estalló.

Recientemente, la artista fue nombrada Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura por la Legislatura porteña, “No puedo creer la insensibilidad de los gobernantes y de algunos jueces. ¡Que no les importe nada! Estoy harta de los femicidios, que hacer una denuncia sea un proceso tan largo y tedioso”, continuó.

Además, explicó que está cansada de los gobernantes insensibles que no se dan cuenta de que tienen que cambiar el código procesal penal y modificar las cárceles. “Porque si entran bestias, salen monstruos, porque son un nido de gente que vive con rencor porque son un asco”, remarcó.

Su marido, Miguel “Vasco” Lecuna fue asesinado el 2 de noviembre de 2001, cuando iba en un taxi por la calle Mario Bravo, en la Ciudad de Buenos Aires. Fue interceptado por una camioneta, dos hombres se bajaron del vehículo e intentaron robarle.

En pleno forcejeo, le dieron varias cuchilladas y finalmente murió en el Hospital Rivadavia. Georgina Barbarossa estaba al aire en su programa Venite con Georgina cuando recibió la noticia. A pesar de su perdida, él siempre la acompaña y la artista lo deja muy en claro en las redes sociales, ya que le dedica posteos de amor

Fuente: la100.cienradios.com