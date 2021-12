¿Hay alianza entre Patricia Bullrich y Javier Milei?: la palabra de un importante referente del partido libertario

El referente del partido La Libertad Avanza, Carlos Maslatón, descartó que Javier Milei, el diputado electo porteño, llegue a una alianza electoral de 2023 con Patricia Bullrich, a pesar de los rumores y la buena onda entre ambos en pantalla. De esta manera, las esperanzas de la titular del PRO se comienzan a desvanecer en caso de no imponerse en Juntos por el Cambio.

De esta manera, durante una entrevista en Radio 10 con el periodista Gustavo Sylvestre, explicó: «No creo que Javier Milei haga alianzas con Patricia Bullrich, ella nunca fue a una interna», en el marco de la oportunidad que se veía posible, sobre todo luego del enfrentamiento entre la exministra y Horacio Rodríguez Larreta.

Asimismo reivindicó la postura de Milei quien sostuvo que «eran bloques separados, nuestro camino para el 2023 es separado a Jose Luis Espert y Rodríguez Larreta». Por otra parte, lanzó fuertes críticas contra el jefe de Gobierno porteño, a quien tildó de ser «el peligro colectivista mas grande de argentina» y, junto a María Eugenia Vidal, los acusó de difamar al liberal.

Además, recordó que en 2020 Espert «llamó a Milei para hacer política», pero que el candidato electo bonaerense «no hace política hace negocios». En el marco de esta dura interna, criticó: «Calaca Roja, somos liberales pero no boludos. Tenemos monitoreados cada uno de tus negocios y de tus movimientos. Agradecele a Milei que no te desautorizó en la campaña, porque los votos son de él y no tuyos. Transá con el PRO que paga bien. Milei te pasa con una aplanadora», a través de Twitter.

Por último, reivindicó la gestión económica de Domingo Cavallo, quien «estuvo brillante hasta 1996, después sufrió una corrida cambiaria, no es un chorro, siempre dio la cara», para concluir rechazó la posibilidad de ser una figura activa del partido: «Siempre hablo de política pero no estoy activo, yo no me veo en una legislatura ahora, veo a la gente joven».

Con información de www.elintransigente.com