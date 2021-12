Miguel Ángel Pichetto apuntó contra un importante dirigente político por la ley de envases

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto apuntó contra Juan Grabois al hablar de la ley de envases dejó una frase fuerte: «es una caja para él y para los recicladores y cartoneros«. Por otra parte manifestó su parecer respecto a la actualidad política en Argentina e hizo referencia sobre a la nueva jura de legisladores en el Congreso y la comparó con actos anteriores.

«El gobierno de Alberto Fernández puso un impuesto por mes, el último es la ley de envases, que se trata del aumento del IVA del 3%, directo sobre todos los productos de la canasta familiar» y allí apuntó contra Grabois, quien milita a favor de esta normativa: «es una caja para él y para los recicladores y cartoneros», manifestó. Y agregó que «al no tener coparticipación en las provincias, los gobernadores no van a aprobar eso», manifestó en La Nación +.

Pichetto también opinó sobre la jura de los legisladores: «Antes no se aplaudía y había que ir de traje y corbata, el senado había construido una cultura, había una serie de reglas. No quiero decir que todo lo pasado era mejor, es una decadencia que te atrapa y no te das cuenta». Lo rememoró como «un acto importante» y si bien declaró no querer hablar mal de nadie, dejó un palito: «La estética hace a las personas».

A la hora de hacer referencia a su nuevo libro, denominado «Capitalismo o pobrismo» explicó este último concepto que lo repite constantemente tanto en la obra como en algunas declaraciones: «Es una cosmovisión del mundo, en la que se dice que ser pobre es bueno, que la Argentina debe ser uniformemente más pobre en que la propiedad privada puede ser un derecho secundario cuando en realidad la idea es que la gente salga del plan y trabaje».

«El problema de todos los gobiernos es que nunca se ha contemplado un proceso de orden fiscal con crecimiento», y agregó que «es la cuenta pendiente de la democracia desde 1983 hasta la fecha». Habló del 2023 al mencionar que «el gobierno que triunfe tiene que tener un plan de fractura con el pasado y tiene que haber un debate cultural de que este modelo amplía la franja de la pobreza».

