Mica Viciconte espió la carta de la hija de Fabián Cubero a Papá Noel y le retrucó: “¿Qué otra cosa querés pedirle?”

Fabián Cubero y Mica Viciconte ya forman una pareja más que consolidada. Después de su separación de Nicole Neumann (que fue bastante conflictiva e incluso llegó a instancias judiciales), el futbolista retirado e ídolo de Vélez Sarsfield volvió a encontrar el amor en Viciconte.

A tal punto están afianzados que Mica anunció hace unas semanas que está oficialmente embarazada. De hecho, ya tienen sexo y nombre definido: el pequeño será varón y se llamará Luca.

Luca se sumará a Sienna, Indiana y Allegra Cubero, las hijas que tuvo el exfutbolista con Nicole Neumann. Ellas tres se han mostrado públicamente en numerosas oportunidades junto a Viciconte, y la relación entre ellas parece ser bastante fluida.

Un pedido más que especial

Por eso mismo es que Viciconte le encargó una tarea difícil a Sienna. Y es que la pequeña tenía que escribir la carta para Papá Noel, teniendo en cuenta que la Navidad está a la vuelta de la esquina y que los regalos no van a tardar en aparecer.

Lo cierto es que, bajo la atenta guía de Mica, Sienna comenzó a escribir la carta. “Punto. Abajo, guión”, decía Viciconte en forma de profesora de lengua, ayudándola con la redacción para que la carta esté lo más prolija y completa posible.

“¿Qué otra cosa querés pedirle?”, soltó Mica, viendo que Sienna no largaba su lapicera y estaba decidida a seguir escribiendo más y más productos que terminen abajo del arbolito para la medianoche de Navidad. La pequeña, concentrada, estaba pensando en su próxima solicitud cuando su papá entró a escena, grabando el tierno momento entre su hija y su actual pareja.

Una vez que Cubero entró, Sienna tomó cartas en el asunto y tapó con su mano la carta, para que su papá no viera lo que estaba escribiendo. “Poroto” estalló de risa y la dejó continuar con su texto.

Fuente: la100.cienradios.com