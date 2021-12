Rompió el silencio: Fernanda Vallejos y una insólita justificación tras sus polémicos audios contra Alberto Fernández

La diputada, Fernanda Vallejos, rompió el silencio y se refirió a los polémicos audios que fueron difundidos después de las PASO en los que descalificó al presidente Alberto Fernández y lanzó una insólita justificación: “Fue en el marco de un momento de descarga, de catarsis, era mi opinión, en ese momento habían pasado 48, 72 horas y no había habido cambios. Fue un momento muy doloroso”.

En este sentido, la funcionaria argumentó los motivos del escándalo y recordó: «Fue en medio de un profundo temor y de mucha angustia, de no poder recuperarnos de una derrota muy dura como fue la de las PASO”, y agregó: “Fue una conversación privada y forma parte de prácticas que hay que desterrar en el ejercicio de la política y de los medios de comunicación», en diálogo con TN.

De esta manera, confesó que no asimilaba la dura derrota a nivel nacional sufrida en las PASO, lo que provocó una fuerte crisis: “Muchos votantes de nuestro Frente estaban muy desilusionados con las políticas o con una parte de las políticas que se habían llevado adelante”, comentó y respondió si sigue pensando lo mismo del presidente: “En términos personales, lo conozco poco. Me parece una persona muy agradable».

Así, pidió: «Lo que me parece que tenemos que empezar a naturalizar es que es saludable el debate democrático”, y señaló que “fue más que bronca. El resultado adverso que sufrimos en las PASO significaría potencialmente para nuestra coalición el retorno de aquellas políticas que tanto daño le hicieron a nuestra economía y a nuestra gente”.

Por último, volvió a enfatizar en la gravedad de difundir una conversación privada en los medios de comunicación: “Lamentablemente, se violó una conversación privada, estamos hablando de un delito. Estas cosas están naturalizadas porque esta no es la primera vez que ocurre. Pero yo se que no se filtró por Pedro, aunque no puedo decir cómo ocurrió”.

Con información de www.elintransigente.com