El Gobierno confirmó que habrá un bono de fin de año para los jubilados

La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, confirmó este jueves que los jubilados percibirán un plus en sus haberse antes de que termine el año. “Va a haber un bono de fin de año”, contestó la funcionaria en su habitual rueda de prensa semanal.

Cerruti dijo que el presidente Alberto Fernández instruyó a Fernanda Raverta, titular de la ANSES, y al ministro de Economía, Martín Guzmán, la forma de instrumentar este beneficio aunque aclaró que el monto, la fecha de pago y otros detalle se conocerán en los próximos días.

La propia portavoz había descartado la posibilidad la semana pasada. “Las gestiones son dinámicas; el jueves pasado a la mañana no existía el bono ANSES. Contesto y doy información sobre los hechos precisos. Luego el presidente le pidió a Raverta y a Guzmán que vean la posibilidad para implementarlo antes de Navidad y se está trabajando en eso”, respondió hoy sobre el tema.

Por otro lado, la portavoz confirmó que la próxima semana se debatirá en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2022 y auguró: “El lunes irá Guzmán al Parlamento y esperamos que se esté votando en la próxima semana”.

En este contexto, anticipó que a partir de la sanción de la iniciativa, el ministro de Economía se abocará prioritariamente a la presentación del Plan Plurianual.

También dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no implicará “ningún ajuste contra el pueblo argentino. No va a haber ajuste porque este es un Gobierno que apuesta al crecimiento”.

En otro orden de cosas, Cerruti sostuvo sobre la reciente visita del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, a la Corte Suprema que “más allá de las declaraciones del ministro, vemos una dilación en la resolución de las causas penales” y que “hay que avanzar con la reforma judicial. Es necesario una justicia independiente, que actúe con mayor rapidez, que vuelva a respetar la confianza de la sociedad”.

“Necesitamos que la Justicia sea ágil, que resuelva los problemas de los ciudadanos, que no sea arbitraria en la selección de las causas a las que se aboca”, añadió. “Se ven decisiones arbitrarias en los fallos de la Corte, se ve cuáles decide resolver o los momentos que elige. Tiene que ser rápida, imparcial y eficiente, porque sino no es justicia. Por eso se necesita una reforma judicial que venimos reclamando”, completó. Además, descartó la posibilidad de que se le inicie juicio político a los integrantes del máximo tribunal.

La funcionaria confirmó que en las próximas horas podrían reabrirse los pasos fronterizos que aún permanecen cerrados con Uruguay. “Está a la firma la resolución para la apertura”, expresó. Esto permitirá que se reinicie la circulación a través de los puentes internacionales de Paysandú-Colón y Fray Bentos-Gualeguaychú ya que hasta ahora solamente se podía cruzar por Salto-Concordia.

Acerca de la implementación del pase sanitario a nivel nacional Cerruti sostuvo que se trata de “un incentivo y no una prohibición. Es un incentivo para aquellos que aún no se dieron la segunda dosis. La situación sanitaria podemos decir, con bastante cautela, que es de control porque el 80 por ciento de la población mayor de 18 años ya tiene las dos dosis, muchos ya están yendo por el refuerzo o por la tercer dosis. Una de los motivos centrales es incentivar a los jóvenes que se dieron la primera dosis y no la segunda. Así se podrá pedir el pase sanitario para asistir a eventos que puedan ser controlables”.

Consultada sobre si la presencia del ex presidente brasileño Ignacio “Lula” da Silva en el acto del Día de la Democracia que se celebrará en la Plaza de Mayo este viernes 10 de diciembre podría perjudicar la relación bilateral con Brasil, Cerruti dijo que “la relación con Brasil es excelente” y que el vínculo con Lula “es histórico” y abarca al Presidente pero también a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. “Es muy hermoso que él pueda participar en un acto por la democracia”, agregó. Otro ex presidente, el uruguayo José “Pepe” Mujica, será otro de los participantes.

Con información de www.infobae.com