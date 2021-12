Aumento tributos municipales: Castellano nos quería "asaltar", el Concejo le puso un freno

Hacía mucho tiempo que el Concejo Municipal no trabajaba para la gente, que no se ponía del lado de los que menos tienen y que le "paraba el carro" a un intendente que por lo visto vive en Holanda y no en Rafaela.

Concretamente el pedido del Departamento Ejecutivo consistía en un incremento del 27% de los tributos municipales a partir de la aplicación de la fórmula polinómica sancionada por el Concejo, años atrás, un resultado que incluía la intención de recuperar parte de lo que se fue perdiendo a partir de que la oposición, aferrándose a su mayoría, no la aplicó en los últimos ejercicios al optar por un “criterio político”. Por el contrario, los bloques del Frente Progresista y de Juntos por el Cambio, está vez sí priorizaron la fórmula y les dio un incremento del 15,62%.

De todas maneras, conscientes de que las variables que debe atender el Municipio fueron superiores, le otorgaron unos puntos más (3,18%), con la salvedad que se tomarán a cuenta de la actualización que habrá para la segunda mitad de 2022.

Por tanto, el aumento global para el primer semestre de 2022 será del 18,8% impulsado por la oposición de Juntos por el Cambio y el PDP en el Frente Progresista, en detrimento de las aspiraciones del Ejecutivo.

En defensa de lo solicitado por el Ejecutivo, Muriel adujo que “se ajusta a la realidad y a la fórmula polinómica para mantener el valor de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal) y no caer en el ‘masomenismo’ en el que incurre la oposición”. Luego, explicó que con ese 27% se podrían soportar los aumentos salariales a trabajadores municipales de noviembre y diciembre que fueron superiores al 30%”. Y recordó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el aumento de la ABL) fue mayor al 31%”. A modo de ejemplo y para tener una referencia de lo que se pide de incremento señaló que “un catastro de segunda que hoy paga $ 900 se iría a $ 1.150 pesos”.

Del otro lado, Leonardo Viotti contestó que “la polinómica era una referencia fría que no contemplaba la realidad económica de la gente y pasó a ser una guía, entendemos que el municipio debe tener los recursos para dar los servicios que merecemos, pero también tiene que tener en cuenta lo que pasa en la calle”.

“Siendo equilibrados -continuó el radical- entendemos que en junio va a haber que actualizarla y le vamos a dar un poquito más, pero en junio lo vamos a tener en cuenta.

Por su parte, Bonino sorprendió al opinar que “más allá de las cuestiones numéricas y de considerar los aumentos de insumos y combustibles, sería interesante que el Ejecutivo presente una variable que tenga que ver con un reacomodamiento, un reajuste y una redistribución del gasto político. Es una deuda mostrarle a los rafaelinos como el gasto se puede compensar a través de la baja en el costo político y no siempre meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes”.

Fuente: La Opinión