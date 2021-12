Viotti entre conformista y resignado: "tal vez no sea el código urbano ideal, pero es el posible”

Bonino fue el encargado de detallar los cambios introducidos en el proyecto original de Código Urbano ingresado por el Departamento Ejecutivo y expresó que “este proyecto es importante porque significa una bisagra con las disposiciones establecidas para el desarrollo urbano para nuestra ciudad y sabemos que será perfectible con el tiempo”, pero “planteamos una nueva normativa para que los privados desarrollar mayores emprendimientos en altura, para dar mayor cantidad de soluciones habitacionales, generar trabajo, dinamizar la economía, y optimizar la utilización del suelo”, dijo el macrista.

Mencionó que “se propuso que queden exceptuados (dentro de los tejidos de Alta Densidad) los lotes de superficies inferiores a 200m2 destinados a viviendas unifamiliares y lotes inferiores a 600 m2 destinados a edificios de vivienda colectiva y actividades Económicas, Equipamientos y Edificios o Locales sin Usos Específicos, debido a que se generan incompatibilidades a la hora de resolver un proyecto para tales fines, si se contemplan las demás exigencias del presente Código”.

“Dentro del sistema de premiaciones -continuó- se propone que las unidades que se incorporen, no requieran estacionamiento de vehículos. Considerando el mismo criterio que el Código tiene para otras premiaciones”. Además, respecto al porcentaje de espacio absorbente (PVEA), se estableció que “los solados semipermeables se computen como permeables, ya que cumplen la función de superficies absorbentes” y con relación al porcentaje verde ambiental (PVAm) se determinó que “las superficies descritas en este punto, tanto en espacios comunes como privados, puedan ser fijas o móviles y del 5%”.

A su vez se concedió el pedido (de los privados) de aumentar 2 metros las alturas para, consignó el edil PRO, “lograr mejoras en relación a la resolución ambiental y técnica de los espacios interiores. Ya que espacios con techos más altos, brindan mejor luminosidad y ventilación y generan sensación de mayor amplitud. Además, este pequeño aumento de altura por piso, favorece a simplificar cuestiones técnicas y constructivas”.

Finalmente sobre las Áreas de Protección Urbana (Entorno Catedral), se propuso modificar el área de incidencia que establece el presente Código, dejando a consulta no vinculante de la Comisión de desarrollo Urbano”.

Tras el detalle de las modificaciones, Muriel se mostró en contra de las áreas verdes móviles, pero lo definió como una transición hacia un código urbano moderno y acorde a las necesidades de la ciudad. Entiendo que es un buen código lo que sancionamos y confiamos en la responsabilidad de quienes construyan en el futuro. También se mostró a favor que debe crearse las oportunidades de negocios, pero que debe haber un Estado para regular sin oprimir al inversor”.

A su turno, Mársico apuntó al Ejecutivo al señalar que “durante muchos años le pusieron un pie encima a los empresarios de la construcción y sino miremos los desarrollos urbanos de otras ciudades y lo que pasa en Rafaela. Por eso creo que es entendible el planteo de los privados y no serán 800, se darán 600. Pero tengamos en cuenta que si queremos generar trabajo la rentabilidad es necesaria para que un comitente pueda invertir en la ciudad y dar mano de obra y creo que estamos encontrando el equilibrio, dejando en claro siempre que mis criterios son diferentes del Ejecutivo”.

Por su parte, Viotti indicó que “tal vez no sea el código urbano ideal, pero es el posible”. Luego de exponer a favor de la ordenanza mencionó que existe una gran cuenta pendiente como es “la zonificación del oeste de la ciudad y el Estado viene atrasado. Es un proyecto que tiene muchísimos años y el Estado local no ha estado a la altura y viene muy atrasado de cómo va a crecer en ese sector y hay proyectos empresarios frenados porque no se conoce como será el uso del suelo. Eso es falta de planificación”.

Fuente: La Opinión