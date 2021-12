“Nadie sabe porque no tengo hijos”, Jennifer Aniston habló de los doloroso comentarios que recibe

La reconocida actriz, Jennifer Aniston salió a hablar tras los insultos que recibe a diario en su vida personal sobre porque no es madre. Varios de los seguidores de la artista comentaron que ella había elegido su carrera por encima de tener hios.

A raíz de esto, Jennifer Aniston también asegura que los rumores sobre su embarazo del pasado fueron dolorosos para ella y aclaró un par de cosas. Si bien confesó que estuvo alejada de esos comentarios e intentó no involucrarse, varios de ellos le pegaron muy fuerte.



Al principio solía tomarse todo muy a pecho. “Los rumores de embarazo y todas esas habladurías de “oh, ha elegido su carrera antes que tener hijos”.



Es como “no tienes ni idea de lo que me pasa personalmente, médicamente, por qué puedo o no puedo tener hijos’. No saben nada y es algo realmente hiriente y simplemente desagradable”, aseguraba sincera sobre una situación con la que, con el tiempo, ha aprendido a convivir.

Por otro lado, la estrella de la serie “The Morning Show”, Jennifer Aniston, añadió que lo que la prensa sensacionalista y los medios de comunicación hacían con la vida personal de la gente en aquel entonces, la gente normal lo hace ahora

“Estamos completos con o sin pareja, con o sin hijos”, continuaba diciendo la actriz. Y a su vez, reflexionó diciendo que todos podemos decidir por nosotros mismas lo que es bello cuando se trata de nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solo nuestra.

“Tomemos esa decisión por nosotras mismas y por las mujeres jóvenes de este mundo que nos miran como ejemplo. Tomemos esa decisión conscientemente, fuera de la presión de los tabloides. No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Podemos determinar nuestro propio ‘felices para siempre’ por nosotras mismas”.

Además, señaló que estaba cansada de formar parte de esta narrativa y que sí, puede que algún día se convierta en madre.

