Máxima preocupación en la UCR tras los dichos de Martín Lousteau: “Han sido fuertes”

El ex gobernador de Mendoza y actual senador nacional dentro de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, se plantó contra el senador Martín Lousteau quien tuvo contundentes defunciones contra los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR). Todo comenzó cruentado el economista y radicalista alentó la división del bloque de diputados de Juntos y trató de “misóginos” a sus pares. Ante ello, el titular del partido a nivel nacional salió a responderle.

“En primer lugar lamento esas desavenencias y como todo conflicto son parciales verdades”, expresó en A24 Cornejo sobre las declaraciones de Lousteau quien manifestó que el radicalismo “es un partido misógino, que se resiste a los jóvenes y en el que prima la mirada pequeña de la política”. Ante ello, Cornejo manifestó que “han sido fuertes” acusaciones y que “ha habido escenas duras de reuniones y no se resuelven de un día para el otro”.

Asimismo, sostuvo que el bloque de senadores está unido. El presidente de la UCR trató de bajar el tono de la discusión y afirmó que la votación por los representantes ene l Congreso “fue unánime con el voto de Martín incluso”. Además, planteó que el radicalismo si quiere ser protagónico tiene que estar en unidad, no en esta rencilla.

Para el reciente senador, los hechos de la discusión son verdades parciales porque el diputado Mario Negri “no tiene un mal desempeño en términos de vocero pero también es cierto que Negri no asume, es inmune, a dos derrotas muy categóricas”. Por otro lado, la otra verdad es que no hace falta dividir el bloque para hacer ese llamamiento ya que también hay otras provincias que ganaron muy bien.

Advertencia y preocupación por el 2023

“Lamento y creo que hay que dejarse de estas acusaciones, no es bueno para el interior de Juntos por el cambio y no es bueno para el radicalismo. Si queremos tener un candidato en 2023 nos tenemos que mantener en unidad”, advirtió Cornejo llamando a la calma. “La clave del éxito del kirchnerismo es dividir a la oposición. No me parece un tema menor, no hay que darle la más mínima escusa. Estas desavenencias de alguna forma contribuyen a la performance del Gobierno”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com