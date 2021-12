¿Peligro institucional?: apuran al ministro Martín Soria para que tome medidas frente a la Corte Suprema

El abogado José Manuel Ubeira, se refirió al encuentro que mantuvo esta semana el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El letrado no sólo celebró el encuentro sino que fue más allá y realizó un contundente pedido al ministro bajo el título de “intervención política”. Además, planteó una cruda advertencia.

En primer lugar, Uberira se refirió a la fotografía del ex presidente Mauricio Macri con el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. “A mí no me sorprende, debe haber pasado cientos de veces. Explicitan lo que sabemos todos, cuanto era presidente era mucho más grave por el rol de presidente pero ahora el que está offside es el procurador general que se encuentra con los procesados”, expresó el abogado en C5N.

Del mismo modo afirmó que fue un acto de presunción vana, ya que se ve determinados tipo de comportamientos ilustran la impunidad con la que se manejan y mueven. Por otro lado, también se refirió a la foto de Soria con los jueces de la Corte Suprema. “Extraordinario, por fin agarramos la garrocha y cruzamos Talcahuano 550 como dice Verbitsky llegamos a la república del cuarto piso”, celebró.

“Esta Corte merece ser salvada de los actos y de las brutalidades que fueron realizadas durante este tiempo”, alertó y le pidió a Soria: “Debe haber una intervención política por parte del Congreso de la Nación y del Ejecutivo”. Luego, indicó que “la independencia de poderes no es la impunidad de poderes” sino que es el control de los poderes recíprocamente de aquellos actos que impliquen un desmán o nos lleven a la tiranía.

«Un gesto notable»

Tras ello, Ubeira afirmó que Soria tuvo un gesto que él viene reclamando desde el comienzo de este gobierno. “Los actos de coraje cívico tiene un recorrido y lo que hizo Soria, a mí personalmente desde lo que va en materia judicial de este Gobierno del tiempo que lleva cumplido, me parece el gesto más notable”, insistió. Sin embargo, también manifestó una fuerte advertencia y pedido.

Con información de www.elintransigente.com