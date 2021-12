EL FESTEJO DE LOS INMORALES

Festejan la extrema pobreza, la corrupción, la indigencia, la desnutrición infantil, la falta de trabajo,la vergüenza del Chaco, los atropellos en Formosa,la mentira Mapuche, la desigualdad social, el escándalo judicial de Los Sauces y Hotesur, los millones de Florencia, la impunidad, la deficiente salud pública, la falta de políticas educativas, los más de cien mil muertos por Covid, los vacunados VIP, las fiestas obscenas en pandemia, el mal uso de la cosa pública, la libertad de los saqueadores del estado, la libertad de los condenados por corrupción, el saqueo asqueroso del estado, la inseguridad que mata día a día, el desprecio por los jubilados, la "vista gorda" al narcotráfico, la maldita policía, la violación sistemática de los derechos humanos, los muertos en democracia, la expulsión de nuestros hijos que se van despavoridos buscando vivir en un país serio, honesto y con valores.

También festejan los índices obscenos de inflación, el impuesto más perverso y que más afecta a los que menos tienen, el desabastecimiento a consecuencia de políticas erradas por terquedad e ignorancia, la falta de libertades, los inservibles cepos económicos que alejan las inversiones, la nefasta política exterior que nos convierte en el hazmerreír del mundo civilizado.



Festejan las alianzas con las dictaduras, los que violan los derechos humanos,los que oprimen a sus pueblos y se perpetúan en el poder acotando libertades hasta la mínima expresión.



Festejan a los Maduros, Morales, Castros, Ortegas, Castillos y cuanto dictador y opresor que se les parezca.

No tienen vergüenza, nunca la tuvieron ni la van a tener, y con ellos nos vamos a hundir cada día más si no hacemos algo para que democráticamente se vayan para nunca más volver.

Siempre culpan a los otros y jamás se hacen cargo, no tienen la valentía de asumir sus (i)responsabilidades, se sienten impunes.

Festejan la derrota y la disfrazan de victoria como auténticos farsantes y filibusteros.

Desde hace más de 70 años conducen los destinos del país en forma mayoritaria y nos sumieron en la peor de las decadencias, y cuando les tocó ser oposición, no ser gobierno, fueron golpistas y destituyentes.

No saben perder, su adn es la trampa, la rosca, la mentira y nunca asumir sus propios errores.

Son inmorales, no tienen cara ni cura, solo piensan en ellos, en su bienestar, son mentirosos y se aprovechan de la necesidad de la gente. SON LO PEOR DE LA POLÍTICA, DICEN SER PERONISTAS, ALGUNOS LO LLAMAN KIRCHNERISTAS Y CAMPORISTAS, NO SON DEMOCRÁTICOS, Y EN REALIDAD... NO MERECEN SER ARGENTINOS.