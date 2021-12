Autoridades del Concejo: siguen todos los mismos, difícil que algo cambie

Seguramente que la cosa no pasa por quienes son las autoridades, el tema es que alguna vez la oposición recuerde que es eso y trabaje en realidad. En Rafaela la oposición es mayoría desde hace bastante tiempo, sin embargo poco y nada pusieron lograr. Sin fríos, calculadores, especuladores y por sobre todo "rosqueros". Ellos están cuando algo les sirve, no cuando el beneficio es para el vecino. Rafaela tiene una oposición paquidérmica, fría y especulativa. Ojalá este nuevo periodo algo cambie y de una vez y para siempre decidan pensar en el ciudadano, ese que los recibe con un mate y unas facturas cuando le tocan la puerta para pedirle el voto, ese que pasadas las elecciones se queda esperando las soluciones prometidas que nunca llegan.

Nos hace falta gente honesta y con ganas de que algo cambie, difícil con los nombres que tenemos, pero diciembre siempre trae esperanzas, esperanzas que nunca llegan, ojalá esta vez sea la excepción.

Luego de un cuarto intermedio que permitió a los concejales salientes y a los ingresantes, saludar a sus familiares y “aflojar las tensiones y emociones” de la ceremonia de juramento, los ediles se reunieron en presidencia, en el marco de la previa de la elección de las nuevas autoridades del Concejo Municipal; momento que deja de lado los buenos modales y pasa a la puja política y en muchos casos a las chicanas.

Con el recinto ya liberado del público y funcionarios, a las 20 se retomó la sesión Extraordinaria, con la elección de autoridades del Concejo, donde Leonardo Viotti propuso una moción, que se continúe como está actualmente, con Germán Bottero como presidente, la Vicepresidencia 1°para Brenda Vimo y Vicepresidencia 2°, Lisandro Mársico.

Juan Senn, también presentó una moción, proponiendo a Brenda Vimo como presidente, a Germán Bottero para la Vicepresidencia 1° y a Lisandro Mársico para la Vicepresidencia 2°.

La oposición hizo valer su mayoría y de esta manera las autoridades del Concejo Municipal seguirán de la misma manera.

Bottero, pidió la palabra y expresó su agradecimiento por la ratificación de su persona en la presidencia y señaló: “Gracias por la confianza nuevamente depositada. Quiero trasmitirle al bloque justicialista que la moción del concejal Juan Senn es totalmente lógica y quiero decirles que se queden tranquilos de que quien les habla nunca va a hacer un uso político de este cargo”.

Senn volvió a pedir la palabra y felicitó al radical por cómo ha llevado adelante su presidencia en estos dos años y reafirmó la idea de su bloque para que la presidencia sea ejercida por una mujer.

En cuanto a la Secretaría del Cuerpo, estuvieron todos los concejales de acuerdo en que siga en manos de Franco Bertolín, destacando el trabajo realizado a lo largo de este tiempo.

En tanto, la oposición propuso para la Prosecretaría, a Alejandra Barbieri y el oficialismo instó que siendo la primera minoría, corresponde que ese lugar sea ocupado por su espacio político, proponiendo a Sofía Bonafede para ocupar ese lugar.

Al momento de la votación, una vez más la oposición hizo valer su mayoría y logró quedarse con todos los cargos, por tanto Barbieri comenzará el lunes su labor como prosecretaria en reemplazo de Laura Monzón. En este sentido, la funcionaria saliente mostró su agradecimiento y dejó un mensaje de despedida: "Fueron ocho años que me dediqué de lleno a esto que amo que es la política, hoy me toca irme, pero voy a seguir trabajando desde donde me toque, pero con la firme convicción que las cosas solo pueden cambiar si nos unimos todos y nos comprometemos, sea cual sea la ideología política que tengamos. Desde donde me toque estar, siempre que me necesiten ahí estaré".

EN AGENDA

A partir del lunes, con el recambio de concejales ya concretado, el cuerpo legislativo deberá aborcarse al proyecto más importante que aún mantiene en agenda: el Presupuesto Municipal 2022, que estima recursos por más de 6.000 millones de pesos. Un clásico es que desfilen secretarios del gabinete municipal para aportar más detalles sobre programas y proyectos que los incluidos en la propuesta que ingresó a fines de septiembre.

Quedan tres sesiones ordinarias por delante, pero el interrogante será si alcanzará para darle tratamiento a la iniciativa antes de que termine el año o se necesitará una extraordinaria.

Fuente: La Opinión