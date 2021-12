Cuatro senadores del Frente de Todos conformarán un grupo interno que buscará torcer la agenda del kirchnerismo

Cuatro senadores del oficialismo conformaron un grupo interno en la bancada oficialista. Son de provincias del centro-norte y buscan poner en agenda temas que hasta ahora quedan afuera. Y para ello podrían dejar de lado la disciplina partidaria y dialogar directamente con la oposición.

Los senadores del Frente de Todos Edgardo Kueider (Entre Ríos); Carlos Mauricio “Camau” Espínola (Corrientes); Sergio Napoleón “Oso” Leavy (Salta) y Guillermo Snopek (Jujuy) han conformado un espacio propio dentro de la bancada. Para diferenciarse de las fracturas que se han visto en Juntos por el Cambio no hablan de “sub – bloque”, sino de un grupo.

“No existe la figura de sub-bloque. El bloque sigue estando unido porque nunca se buscó dividirlo. No están dadas las condiciones políticas para hacerlo. Sería un perjuicio ahora que el Gobierno está negociando con el FMI y necesita mostrar fortaleza”, dijo a Infobae el entrerriano Kueider.

La intención “es funcionar como un equipo en aras de fortalecer la posición política de nuestras provincias”, sintetizó.

“No podemos debilitar al Frente. Pero sí sostenemos la idea de discutir dentro del bloque los temas que consideramos pertinentes en función de los intereses provinciales y que deben formar parte de la discusión política en el Legislativo y en el Ejecutivo”, remarcó.

La conformación inicial podría incrementarse, adelantó. “Seguimos conversando con varios senadores. No lo hemos formalizado aún. Para nosotros no hay una fecha límite. Para romper la oportunidad es cuando se eligen las autoridades del bloque, pero nosotros no la planteamos. Queremos fortalecer la discusión política”.

Asimismo, adelantó que la bancada del FDT continuará con la misma conducción. “Aunque no nos hemos reunido –dijo– damos por hecho que continuarán las actuales”, con el formoseño José Mayans como presidente. Los cuatro seguirán reconociendo su autoridad.

— A primera vista, la impresión es que son senadores más cercanos al Presidente. ¿Es así? - preguntó Infobae.

— No es tan lineal. Yo sí. Camau también. El resto es más equilibrado. Lo que no tenemos es problema con alguien. Ni con (la presidenta del Senado) Cristina (Fernández) ni con nadie. No es esa la intención plantear más simpatía por un miembro de la coalición y por otros menos. Nos interesan otras cosas – respondió el representante de Entre Ríos.

La génesis de este grupo se forjó ante la falta de tratamiento en el Senado de asuntos de relevancia para las provincias. Pero el quiebre se dio luego del proyecto de Zonas Frías que impulsó Máximo Kirchner para subsidiar el consumo de gas en la mitad sur de Argentina.

Cuando esa iniciativa llegó al Senado “tuvimos que salir todos corriendo y lo aprobamos en tiempo récord”, recordó Kueider. Pero luego el senador presentó uno relacionado con Zonas Cálidas, para otorgar una mejor tarifa eléctrica que permita afrontar los veranos tórridos en el centro – norte de Argentina. Y quedó cajoneado

“Somos todos solidarios con las Zonas Frías y por eso aprobamos que el país financie la calefacción del sur. Con el mismo criterio presentamos el de Zonas Cálidas, pero sin embargo no ha estado nunca en la agenda parlamentaria. Una forma de lograrlo es ponernos de acuerdo varios senadores y pedir que temas que son importantes para las provincias tengan consideración en comisión, labor parlamentaria y durante las sesiones”, puntualizó el legislador entrerriano.

Para que alcanzar este objetivo “nos moveremos inicialmente en el seno del bloque. Pero vamos a priorizar que los proyectos tengan tratamiento”, por lo que si la oposición pone sus votos para el tratamiento de la iniciativa de Zonas Cálidas “pelearemos para que esté en el orden del día. Hablaremos con quien tengamos que hablar”, anticipó.

“No hay jujeños de un color partidario u otro. A todos les afecta por igual el calor y el costo energético para refrigerar –razonó. No hay cuestiones partidarias en esto. No se puede decir que no se hablará con un legislador de la oposición porque se cambia de lugar político. Estos temas trascienden las intereses partidarios. Es un asunto de intereses provinciales”, contrapuso.

Kueider es el único que proviene de una provincia gobernada por el peronismo. Es la mano derecha del gobernador Gustavo Bordet y quien más entiende sus gestos. Según dijo, el único pedido del mandatario fue “mantener la unidad”. Bordet y Kueider mantienen una estrecha relación con Alberto Fernández. Y no quieren que nada complique ese vínculo.

