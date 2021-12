Bonino: "No me hablo con Menossi y con Viotti tengo diferencias ideológicas". ¿Se va con Castellano?

Bonino habló en la Radio de Perotti y Castellano, LT28, y en realidad se despachó con todo y le pego a todos para guardar y frizar.

"El PRO en la ciudad está en vías de extinción, los sectores que integran Juntos por el Cambio en la ciudad están en las antípodas , con Hugo Menossi no me hablo desde hace mucho tiempo"

Si alguien piensa que ahí terminó la cosa, se pueden ir refregando las manos por que el "Rey de las telas" siguió:

"Cambiemos engañó a Cambiemos y está engañando a la gente. Se está corriendo ideológicamente y tiene que ver con un zafarrancho político que deviene de la integración de frentes electorales para las elecciones: el ejemplo lo tenemos en la Alianza, el Frente de Todos y el gobierno de Cambiemos".

Bonino no se privó de nada y hasta se metió en el plano Nacional: "es necesario que la Argentina haga un reordenamiento ideológico, «de lo contrario le estamos vendiendo humo a la gente" reflexionó .

Cuando le tocó el turno a Leonardo Viotti, Bonino tomó aire, se tomó un Lexotanil y gatilló: "con Leo hemos chocado mucho y pudimos acomodar las heridas y hoy en día la discusión es ideológica y cuando no hay acuerdo ideológico entra en conflicto y esos conflictos llevados al gobierno vuelven incapaz a un partido para gobernar".

Nosotros decíamos que al PJ no le gusta que los critiquen porque se sienten atacados, lo mismo sucede en Cambiemos, en mi caso particular siempre lo han tomado como un golpe y no como críticas que tienen que ser subsanadas y volvió a apuntar con dureza a Federico Angelini y sus «manejos tiránicos», y como si fuera poco nuevamente dijo que no se habla con Hugo Menossi, "las cosas van cambiando en la vida, estoy dolido con Hugo pero no enojado", esto último ni él se lo cree.

Acerca de una posible charla con Menossi, para evitar la extinción del espacio en la ciudad, Bonino sostuvo que es necesario el acuerdo pero hizo referencia a la falta de diálogo, «hoy está creada una Junta Departamental del PRO de la cual Menossi es Secretario General, nunca se convocó a ninguna reunión, y a nivel provincial ni siquiera hubo elección»

Acerca de la cada vez más clara representación en el PRO, «la pregunta que me hago es si armo otro partido o lucho desde adentro para poder modificar esa situación.. La lucha es complicada y veo difícil que las cabezas que manejan Cambiemos estén de acuerdo. No veo un acercamiento en cuestiones ideológica. Estamos complicados porque los diferentes sectores estamos en las antípodas»

Lalo Bonino, un dirigente que apuntó para darle mucho a la ciudad pero que las discusiones internas lo llevaron a que hoy no sea más concejal y con un futuro incierto en la política.

En la charla no se habló sobre un posible desembarco en el gobierno de Luis Castellano, aunque desde muchos sectores lo dan como una posibilidad cierta y concreta.

Hace unos años Bonino llegó a tener más amigos de Roberto Carlos, quizá hoy los que siguen a su lado sean los verdaderos, y pueda visualizar los que le "endulzaban" la oreja para seguir prendidos a la "teta" de un estado que todavía en Argentina y en Rafaela da para mucho. También este es un momento importante para que Bonino reflexione y advierta quienes eran leales y quienes no, por que más de un "buchón" lo sigue culpando de haber "bochado" un secretario legislativo joven, capaz y por sobre todo honesto, algo que por los dichos de Don Lalo no es lo que sobra en el partido que hoy le da la espalda.