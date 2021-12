Luis Juez repartió dardos para todos lados y dejó una cruda advertencia: “Nos tienen con la soga en el cuello”

El senador nacional Luis Juez analizó lo que fue el acto del Gobierno nacional en Plaza de Mayo por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos. En este sentido, afirmó “no creer” el “maltrato” de la vicepresidenta Cristina Kirchner al presidente Alberto Fernández. Asimismo, se refirió a la interna radical, donde está involucrado uno de sus compañeros de lista, Rodrigo de Loredo, y advirtió: “Guarda, porque nos tienen con la soga en el cuello”.

En diálogo con Incorrectamente Políticos (Radio Rivadavia), Juez comenzó refiriéndose a los discursos de Alberto y Cristina ante una multitud de militantes en la histórica plaza. “Yo no sé si lo hacen a propósito. No había ninguna necesidad de querer enrostrarnos una ideología berreta, una mirada obtusa, una manera de confrontar permanente”, dijo sobre la convocatoria del oficialismo y los “reproches” hacia la oposición por no haber asistido. “Son de una irracionalidad y una provocación…”, largó el cordobés.

Asimismo, comentó: “Lo de la vicepresidenta en la Plaza… Realmente, el maltrato al que lo somete a ese tipo. Después Fernández no puede pretender que lo respetemos cuando él es absolutamente denigrado en público, delante de dos mandatarios extranjeros. Qué dirán Lula (da Silva) y (José) Mujica cuando ven que la mujer lo cag* a pe*os, le marca la cancha; mientras, el otro, un papel patético”, fustigó.

Por otra parte, y en referencia a lo dicho por la vicepresidenta sobre el Fondo Monetario Internacional, Juez explayó: “Ayer Cristina dijo que aparentemente es una locura el acuerdo con el Fondo. Cada vez que hicieron referencia de eso, nos trata como amigos, pero yo no fugué ninguna moneda. A mí no me pongan en el mismo pelotón”, remarcó el senador.

“La escuchaba Cristina y me parece que está muy lejos de querer buscar un acuerdo con el Fondo Monetario. Seguramente ya están construyendo la excusa por la cual no se logra ningún nivel de acuerdo, porque van levantando la guardia y si la cosa fracasa, van a decir que es culpa nuestra y no de ellos”, advirtió, y sentenció: “Nos muestran ante el mundo como una republiqueta de cuarta, con falta de conducción, de miradas, de autocrítica”.

Por último, habló acerca de la interna en la Unión Cívica Radical (UCR). “Eso no ha sido bueno. Conozco a sus actores, creo que debemos ser cuidadosos. Cualquier cosa que hagamos, a la gente le va a molestar que nos desmarquemos porque nos quieren juntos, trabajando, levantando la guardia. No le interesa nuestras disputas partidarias. Conozco al radicalismo y los entiendo; tienen esa forma de dirimir sus cuestiones de manera salvaje, pero ante el salvajismo del kirchnerismo, tenemos que hacer gala de la mesura”, analizó.

Y concluyó: “Los 24 meses del Gobierno de Alberto y Cristina los estamos terminando con la soga en el cuello. Los Fernández nos tienen con la soga en el cuello. Estamos de rodillas en el medio de la pileta. Hay que ser muy cuidadosos en lo que hacemos, decimos, cómo lo planteamos y en qué momento lo hacemos porque la gente no tiene capacidad para absorber este tipo de disputas”.

Con información de www.elintransigente.com