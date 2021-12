Wanda Nara se olvidó un preciado objeto antes de llegar a Buenos Aires y compartió la bronca en sus redes: “Nos queremos matar”

Pocos días atrás Wanda Nara celebró sus 35 años en París, pero con la intención de pasar las Fiestas de fin de año junto a su familia, la diva decidió viajar a Argentina y reencontrarse con su hermana Zaira. Además, optó por abrir un local de maquillaje de su propia marca en uno de los shopping más famosos de Palermo, por lo que a su vez habrá un evento para celebrar la inauguración.

Así, desde su cuenta de Instagram volvió a interactuar con su audiencia por medio de las stories junto a sus hijos. Posando desde el aeropuerto, la rubia se mostró con Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue la ausencia de Mauro Icardi en las postales, aunque algunos aseguraron que el futbolista aún tiene compromisos laborales que cumplir en Europa, razón por la que debió posponer su viaje por algunos días.

Así, durante la espera antes de tomar su vuelo a Buenos Aires, Wanda Nara se dio cuenta de que se había olvidado un importante objeto en su casa de París: “Vamos a hacer un pedido con Isi a algún alma caritativa, algún vecino de la zona ¿Mamá que se olvidó?”, le preguntó a hijita más chica. Ante el interrogante, la nena miró a su mamá con complicidad y comentó: “El mate”. “¿Y qué vamos a hacer? Nos queremos matar”, siguió Wanda. “Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero por suerte vamos a Argentina, que hay mate en cada esquina ¡Ay, me quedó un versito! Si esto me pasaba en Ibiza no iba a conseguir mate, pero en Argentina sí”, dijo la rubia.

Entusiasmada, la chiquita continuó la anécdota y explicó que su mamá “tiene muchos fans”. Además, contó que muchas personas del aeropuerto le pidieron sacarse una foto con ella, lo que molestó sobre manera a la hija que tuvo con Mauro Icardi.

