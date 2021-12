El mensaje de Ed Sheeran a Antonela Roccuzzo por la foto con Lionel Messi: “Si querés venir”

Hace un par de meses, Ed Sheeran y Lionel Messi se encontraron en la cancha del PSG luego de que el cantante disfrutará de un partido del conjunto parisino. La foto de ambas figuras recorrió el mundo entero pero en la misma faltaba alguien más.

Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, es confesa fanática del cantante inglés y la misma expresó públicamente su decepción por haber perdido la oportunidad de saludar a su ídolo.

Pero el cantante no pasó por alto los sentimientos de la pareja de Lionel Messi y a través de las redes sociales le envió un mensaje de disculpas y la invitó a su próximo show en París.

Daniela Aita, actriz y locutora argentina, fue la encargada de grabar el mensaje junto a Sheeran y lo compartió con el mensaje: “¡Sorpresa, Antonela! Con @teddysphotos tenemos un regalo para vos #MerryChristmas. Por favor, ¡háganle llegar este video a Anto que es muy fan de Ed! @leomessi lo conoció y ella no, por eso le mandamos este video”.

En el video Ed confiesa: “Perdón que no nos vimos en París, pero voy a volver a tocar en el próximo verano en el Stade de France. Si querés venir, estás más que invitada y te tengo un disco vinilo para vos también”.

Miles y miles de fanáticos de Lionel Messi comenzaron a etiquetar al futbolista argentino para que, tanto él como su pareja, se enteren de la invitación del artista creador del éxito “Shape of you”.

La decepción de Antonella nació luego de Lionel Messi comparta la imagen junto al cantante y Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez comente la misma: “A alguien que yo conozco esta foto le encanta”, a lo que el “30″ contestó: “Se perdió la foto! Pero tiene un saludito jaja”, y finalmente el mensaje tardó pero llegó.

