Aníbal Fernández respalda a la Policía en medio del escándalo por los casos de gatillo fácil

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a hablar del accionar de la Policía Federal, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires luego de un nuevo caso de “gatillo fácil” que conmocionó a la ciudad balnearia de Miramar cuando efectivos de la fuerza bonaerense asesinaron a Luciano, un joven de 16 años. Ante ello, el funcionario respaldó al resto de los policías y se refirió a los dichos de Sergio Berni.

“Quieren transformar a la policía federal, de la Ciudad o de la Provincia como que es un esquema mafioso y no es así”, planteó Fernández en declaraciones a AM 910. Teniendo presente el caso de Luciano quien perdió la vida días atrás, el ministro sostuvo que “puede haber estúp… sueltos que son ellos los responsables de esas cosas y que no tienen soluciones si no son trabajadas fuertemente por las fuerzas”.

Por eso mismo, planteó que hay que salir de esto con más profesionalismo. “La inmensa mayoría es buena gente y se puede trabajar con ellos. No hay mafias enquistadas en la policía”, aclaró el referente de la cartera de Seguridad nacional. Fernández también planteó que son personas que hay que buscarlas, encontrarlas y erradicarlas. “Esas personas no deben tener lugar en las fuerzas”, añadió.

Para el ministro, “siempre es fácil echarle la culpa a la policía. Se carga como si fuera una política general a todos como si no hubiera gente valiosa y preparada”. Por eso, reivindicó a la mayoría que trabajan bien y remarcó que hay que encontrar rápidamente a los que hacen las cosas mal. Asimismo, adelantó que esta semana habrá anuncios para profesionalizar a las fuerzas.

Al ser consultado por los dichos de su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y su alejamiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y del presidente, Alberto Fernández, el ministro afirmó que tiene “una buena relación con él”. Tras ello, aclaró: “No estoy alejado de la vicepresidenta y mucho menos del presidente”

Con información de www.elintransigente.com