Angelini no está de acuerdo con el pase sanitario

El diputado nacional santafesino Federico Angelini expresó su desacuerdo con la implementación del pase sanitario, una medida que comenzará a aplicarse en todo el país a partir del 1º de enero. El legislador dijo que si bien está a favor de las vacunas, considera que el Estado no debe poner límites a los ciudadanos con el documento que se exigirá para distintas actividades.

"No estoy de acuerdo con el pase sanitario. Si bien soy pro vacuna, algo con lo que estoy de acuerdo desde el primer día, creo que el mayor esfuerzo del Estado debe estar puesto en que la mayor cantidad de argentinos se vacunen y no en controlarlos, dijo Angelini en LT 8.

Sostuvo que las vacunas todavía están "en fase de pruebas" y afirmó que muchos argentinos no pudieron vacunarse por distintos motivos. "El gobierno debería ir a buscarlos casa por casa, como hizo cuando les pedía a los argentinos que lo votaran, para que todos puedan vacunarse", disparó.

"No quiero que parezca que estoy en desacuerdo con la vacuna. Al contrario, les pido a todos que se vacunen lo antes posible", agregó. Pero insistió: "El pase sanitario no es el camino correcto y que otros países ya lo hayan implementado no significa nada, porque otros países también se equivocan".

"En argentina por suerte tenemos un altísimo nivel de habitantes vacunados y eso es una muy buena noticia, pero hay que hacer un esfuerzo para que se vacunen todos. Lo que no creo es que el Estado deba poner límites a quienes todavía no se vacunaron", cerró el legislador rosarino.

Fuente: La Capital