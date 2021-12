Se estrenó “Terapia Alternativa”, la serie con escenas subidas de tono entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Terapia Alternativa. Pasó mucha agua abajo del puente y, sin dudas, era una de las series más esperadas. Sus protagonistas fueron los que generaron tanta expectativa, la China Suárez y Benjamín Vicuña. Luego de la separación y de todo el escándalo que ocurrió con Icardi y Wanda, llega esta tira con escenas hot de la ex pareja.

En la ficción que se estrenó ayer, Malena (China Suárez) y Elías (Benjamín Vicuña) son una pareja con algunos inconvenientes, motivo por el cual recurren a una psicóloga llamada Selva (Carla Peterson). Desde un primer momento se evidencia que utiliza métodos poco comunes, lo cual aplica perfecto para ellos, ya que no tienen una relación convencional: son amantes y desde hace un año engañan a sus respectivas parejas para estar juntos. Ellos quieren separarse, pero no pueden terminar con la atracción.

Una serie para reflexionar, con un potente mensaje. “¿Quién de ustedes tiene la seguridad de conocer a su pareja? ¿Cuánto saben de esa persona que tienen al lado?“, preguntó en una de las primeras escena Selva. Luego de sembrar la duda, continuó con su explicación: “Ese hombre, esa mujer, ese ser con quien viven, comen, duermen, respiran, tienen sexo -a veces-, y está sentado o sentada frente a la pantalla, en silencio”.

Las preguntas que nunca nadie quiso hacerse, pero la protagonista decide plantearlas para llegar a esa incomodidad tan necesaria al momento se resolver algún inconvenientes. “Giren la cabeza, mírenla, observen bien y háganse dos preguntas: ¿Qué es lo que ustedes buscan en esa persona? ¿Qué es lo que esa persona busca en ustedes? Hacelo. No pasa nada. Yo te espero”, continuó el personaje que interpreta Carla Peterson en “Terapia Alternativa”.

Si bien la parte sexual está muy presente dentro de la serie, de la mano de la China Suárez y Vicuña, también habrá lugar, a lo largo de los diez episodios, para analizar y pensar sobre la dinámica de las parejas contemporáneas.

Fuente: la100.cienradios.com