Podrían ampliar el horario nocturno para las fiestas

Desde hace semanas, el sector vinculado a la organización de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, viene solicitando al Estado local, extender el horario de cierre de estos eventos, al igual que el de boliches, salones de fiestas y lo referente a la nocturnidad. Hasta el momento, las conversaciones se dan en el marco de un buen diálogo e intercambio de miradas, pero sin una resolución oficial, cosa que preocupa teniendo en cuenta que solo falta algo más de una semana para el 24 de diciembre, teniendo además en cuenta la necesidad de la difusión de dicho festejo, la impresión de entradas y el valor de las mismas.

La decisión la deberá tomar el Municipio, ya que en el último decreto provincial que comenzó a correr a principios de octubre y rige hasta finales de diciembre, deja en claro que los estados municipales tienen la potestad de adoptar disposiciones vinculadas a los horarios de funcionamiento de ciertas actividades en esta nueva instancia sanitaria. En el Concejo también se instaló el tema y uno de los concejales admitió que trabaja en la redacción de un proyecto.

En Rosario, el Municipio liberó el horario de bares, restaurantes y boliches hasta las 5.30 tanto el 24 como el 31 de diciembre. Pero no fue todo porque además extendió la hora de cierre hasta las 3 los días de semana y hasta las 4 los viernes, sábados y víspera de feriados.

En Rafaela, uno de los organizadores de eventos consultado por este Diario expresó que “nosotros venimos laburando desde hace mucho con el tema de protocolos reales, más allá de lo que se dispone desde un Decreto u Ordenanza que son totalmente fríos, nuestra intención es ir a lo real, a lo que realmente pasa en la calle y a la gente. Habíamos hecho una encuesta hace algún tiempo sobre cómo se estaban moviendo las personas en la cuarentena y la verdad es que estaban yendo a clandestinas que se hacían en casas o en quintas. El año pasado para Navidad y Año Nuevo pasó eso, como los protocolos no se amoldaron a lo que la gente quería hacer, la gente no fue a ninguna de las propuestas planteadas con burbujas sociales, que no me pareció mal, teníamos esa herramienta, pero no se aceptó por parte de los concurrentes”.

“En este caso, queremos que sí funcione, pero para que funcione tenemos que adecuarnos a lo que la gente quiere hacer y la realidad es que la gente quiere salir hasta tarde. Durante el año se puede adecuar porque no hay nada; ahora se baile hasta las 4:30 por Decreto Provincial, pero para estos eventos puntuales, donde la gente primero va a cenar, va a brindar con la familia y después recién a las 2.30 o 3 de la mañana va a estar dispuesta a salir con sus amigos. No podemos abrir una fiesta, con el costo que tiene hacer un evento, para laburar uno o dos horas. Es inviable, por eso lo que proponemos es abrir a las 2.30 de la mañana hasta las 6.30, como era antes”, explicó Yamil.

Quienes trabajan en la nocturnidad y específicamente en la organización de eventos, fundamentan este pedido señalando que “no se puede invertir todo este dinero para trabajar tan pocas horas, no podemos ser nosotros los que nos ocupemos de que no haya clandestinas. Trabajamos por un fin comercial y hay familias enteras que van a trabajar, todos cobran el doble que en cualquier noche común. Hasta las 5.30 tampoco es viable, porque el malón de gente va a entrar justo antes de las 4 de la mañana“.

Respecto a la predisposición del Ejecutivo local para atender estos planteos, desde el sector manifiestan que es muy buena, que el diálogo es constructivo y destacan que hay una predisposición por empezar a atender de otra manera a la nocturnidad, entendiendo en todo este tiempo de pandemia, que siempre es mejor permitir que un evento se haga de manera controlada, a que se prohíba y se termine realizando de manera descontrolada.

Fuente: diariolaopinion.com.ar