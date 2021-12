Wanda Nara contó cómo reaccionaron sus hijos ante el escándalo por el infidelidad de Mauro Icardi

Pocas horas atrás, Wanda Nara llegó a Argentina y fue recibida por sus fans más grandes. Al mismo tiempo, la rubia fue entrevistada por varios movileros que estaban en Ezeiza esperándola, y si bien no le interesa seguir profundizando a viva voz sobre la polémica por la infidelidad de Mauro Icardi, ella se refirió a la reacción de sus hijos ante el escándalo. Sin hacer grandes declaraciones, ella sostuvo que está viviendo un gran momento en su relación con el futbolista, y que es un gran momento para compartir junto a sus hijos: “Somos familia”, insistió.

En este sentido, Los Ángeles de la Mañana no tardaron en dirigirse a Wanda Nara y preguntarle cómo estaban sus hijos después del alboroto que implicó a su esposo. “Son chicos de una familia donde hay un futbolista y estas cosas pasan”, explicó la modelo, dejando ver a sus 5 hijos muy tranquilos y felices de poder reencontrarse con el resto de su familia en Argentina. “Es mi país favorito en el mundo”, había confesado Isabella pocos días atrás después de protagonizar una serie de videos en las stories de su mamá.

Al mismo tiempo, otro factor que llamó la atención de la audiencia es que si bien Wanda Nara y el jugador están reconciliados, él no apareció en las stories de la empresaria durante el vuelo. De hecho, la mediática sólo compartió la espera con sus chiquitos y su maquillador y asistente personal, “Kenny”. De cara a esto, las especulaciones arrasaron en las redes sociales y en los portales de noticias, y es que aseguran que el deportista eligió no acompañar a su esposa.

De todas formas, otros rumores aseguran que Mauro Icardi debió quedarse en París por asuntos laborales, y es que el delantero del PSG podría reencontrarse con su familia recién la próxima semana.

