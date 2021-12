Revelan los verdaderos motivos de la separación de Laurita Fernándes y Nicolás Cabré

Desde hace un tiempo se venía barajando la noticias de que Nicolás Cabré y Laurita Fernández se había separado. En una nota con Intrusos 2021 la bailarina que brilló en el cierre de La Academia confirmó la noticia y dijo que estaba sola. Ahora este mañana en "LAM" Yanina Latorre dio los verdaderos motivos por los cuales se distanciaron definitivamente tras haberse reconciliado.

"Con respecto a la separación de Laurita y Cabré me dijeron que fue en buenos términos y que no hubo ni un tercero ni una tercera en discordia que todo fue con respeto y amor. Ninguno de los dos tenía un proyecto que fuera a la par del otro", comenzó diciendo la angelita ante la conducción de Pía Shaw ya que Ángel de Brito se tomó unos días.

"Yo te cuento la posta ella tenía ganas de salir, de vivir la vida, de formar una familia con él y el es muy ermitaño, no le gusta salir ni mostrarse y ella está en otra sintonía, nada que ver con la de Cabré que prefiere mostrarse poco y estar en su casa. También jugó en contra de la pareja que Nico no está pensando en agrandar la familia y para Laurita eso es fundamental y como no ve que están alineados en los proyectos decidió dar un paso al costado", cerró Yanina.

Fuente: caras.perfil.com