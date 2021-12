“Tienen menos ganas de laburar”: arden las redes por el ‘faltazo’ de Javier Milei al Congreso

Este lunes se llevó a cabo el primer debate de comisión sobre el Presupuesto 2022 en el Congreso de la Nación con los nuevos diputados y con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, para responder todas las preguntas. En ese contexto, las redes ardieron porque el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, faltó a su primer día como legislador. “Tienen menos ganas de laburar”, lanzaron con furia

En las redes sociales no pasó desapercibido el faltazo del líder La Libertad Avanza quien tuvo una insólita excusa: una charla liberal en Rosario ante más de 10.000 personas. En ese marco, uno de los usuarios de Twitter manifestó: “Primer día de trabajo y Milei ya se ausentó del Congreso. Los libertarios tienen menos ganas de laburar que de dejar de tomar chocolatada”.

En medio de risas, chicanas y enojos otro usuario de la red social del pajarito planteó: “Que alguien les avise que ya son diputados, y que Guzmán está en el Congreso dando explicaciones, por si querían refutar algo”. Cabe remarcar que en cada entrevista dada por el libertario hay una fuerte crítica al ministro y a toda la gestión económica del Frente de Todos.

Por su parte, el economista Carlos Maslatón defendió al libertario y aseguró que “el acto de Javier Milei en Rosario fue una masacre y destruyó el presupuesto de Guzmán, ahí sí, frente al pueblo, y no en una comisión ridícula del Congreso con un debate arreglado”. Además, aprovechó para chicanear: “Galera López Murphy y Calaca Roja Espert se mueren de envidia y pagan difamadores contra Milei”.

Milei por el momento no ha hablado al respecto pero compartió un tuit en sus redes que demuestra su postura y defensa sobre lo ocurrido. “Vidal tampoco fue a la comisión de presupuesto y técnicamente está en la misma posición que Milei: no integra la comisión de presupuesto. ¿Milei pegó el “faltazo” y ella no? ¿Se puede “faltar” a aquello a lo que no está obligado a ir?”, retuiteó.

Con información de www.elintransigente.com