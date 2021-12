La tajante opinión de Zaira Nara sobre la crisis de Wanda e Icardi: “Para mí se terminó”

A su llegada a la Argentina, Wanda estuvo permanente acompañada por su hermana Zaira Nara, quién junto a su mamá le organizó un cumpleaños sorpresa. Tras dicho festejo, la modelo habló sobre la crisis matrimonial de la empresaria con Mauro Icardi como así también, su postura al respecto.

En diálogo con Intrusos, Zaira Nara remarcó que tomó una determinante postura en torno a la escandalosa crisis que protagonizó Wanda debido a la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez. Al respecto, aseguró que optó por dar un paso al costado y no intervenir más.

A ser consultada respecto a la crisis matrimonial de su hermana, Zaira no dudó en remarcar: “Yo soy respetuosa, hablo y cuento todo lo más que puedo, pero no me meto más en este tema porque para mí ya terminó”.

Si bien Wanda y Mauro se reconciliaron y se muestran muy enamorados a través de las redes sociales, luego de la entrevista a Susana Giménez crecieron los rumores de una posible separación. Al respecto, Zaira Nara planteó que “si le pregunté o no le pregunté, para mí se terminó” en referencia a la temática mediática.

De hecho, remarcó que “si los protagonistas tienen ganas de hablar del tema, están en todo su derecho pero yo no tengo nada que ver”. Aún así, Zaira dejó entrever que la pareja realmente atraviesa una reconciliación con mucho amor dado que “a Wanda la veo muy bien y Mauro no lo vi todavía”, planteó.

De esa manera Zaira Nara se mantuvo cautelosa respecto a la información que tiene sobre la crisis de su hermana e incluso estableció distancia con quién fue su amiga, es decir la China Suárez a quién enfrentó de manera directa dado que “yo quería escucharla, lo que quería saber”.

