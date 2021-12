La madre de Lucio, el chico de 5 años asesinado en La Pampa, rompió el silencio

Magdalena Espósito Valenti, la mujer que está acusada junto a su pareja Abigail Páez de haber asesinado a su hijo Lucio Dupuy, de 5 años, rompió el silencio durante una de las audiencias judiciales y apuntó contra su ex pareja y padre del menor tras estar casi un mes detenida en un penal de la capital de San Luis.

Según informó el diario La Arena de La Pampa, el lunes al mediodía se desarrolló una audiencia virtual a través de la plataforma Zoom en la que estuvieron presentes todas las partes de la causa: las dos acusadas por el crimen de Lucio, Magdalena y su novia Abigaíl Pérez, el abogado de la familia paterna, José Mario Aguerrido, los abogados de las detenidas, Silvina Blanco y Pablo de Biasi y el juez Daniel Ralli.



El abogado de la familia paterna de Lucio informó al medio pampeano algunos detalles sobre lo que ocurrió durante la audiencia. Aseguró que en el transcurso de la reunión, el juez Ralli les brindó la palabra a las dos acusadas.

Según Aguerrido, Abigail Pérez optó por no realizar ningún tipo de declaraciones, mientras que la madre de Lucio sí tomó la palabra y lo hizo para criticar al padre del menor asesinado, Christian Dupuy.

“Magdalena, ¿usted quiere manifestar algo sobre el tema?”, le preguntó el juez Ralli a la acusada.

De acuerdo a las palabras del abogado de la familia paterna, Espósito Valenti respondió: “Quería aclarar que el término de víctima, al progenitor no le queda nada bien”.

De manera inmediata, el juez Ralli interrumpió la intervención de la acusada, ya que su frase no tenía relación alguna con el tema que se estaba tratando en la audiencia. “La manifestación debe ser relativa al trámite”, afirmó el magistrado.

Por otro lado, uno de los pedidos de la familia paterna era que las dos acusadas no compartieran celda, con el objetivo de que no puedan charlar entre ellas y montar algún tipo de coartada.

El juez Ralli finalmente desestimó el pedido del abogado Aguerrido, por lo cual las dos detenidas permanecerán alojadas en celdas separadas pero del mismo pabellón, junto a otra reclusa acusada por un delito similar, del Complejo Penitenciario Nº 1 de San Luis.

“Habíamos hecho un pedido concreto con adhesión de la fiscalía y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes: el juez no hizo lugar porque no estaba en el origen del proceso y porque no habría disponibilidad en el penal donde están para asegurar una prohibición de contacto absoluto entre ellas”, afirmó Aguerrido a La Arena.

“Fue una decisión que sorprendió. Nosotros lo pedimos a título preventivo porque hay que hacer todo para que no se genere daño al resultado de la investigación. Con el contacto entre ellas puede existir una obstaculización, ahora vamos a recurrir y resolverá el Tribunal de Impugnación Penal”, agregó.

Lucio Dupuy murió en la madrugada del sábado 27 de noviembre, poco después de haber sido internado en el Hospital Evita de Santa Rosa, La Pampa. El chico de 5 años presentaba hemorragias internas muy graves, por lo cual fue imposible para los médicos poder mantenerlo con vida.

Una vez realizada la autopsia, el equipo de forenses comandado por el doctor Juan Carlos Toulouse, detectaron que Lucio había sido víctima de golpes y torturas durante un tiempo prolongado.

El cuerpo presentaba un golpe fuerte producto, probablemente, de una patada, heridas compatibles con quemaduras de cigarrillos y múltiples mordeduras. Algunas lesiones eran antiguas, otras muy recientes.

Por tal motivo, el equipo de fiscales que trabajó en la causa solicitó de inmediato la detención de la madre de Lucio y de su novia, Abigaíl Pérez, a quienes se las acusó por el homicidio.

Fuente: Infobae