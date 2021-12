Un detalle de una foto de Tini Stoessel reavivió los rumores de romance con Rodrigo de Paul: “También está alla”

Hace ya varias semanas que se habla de un supuesto romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Los primeros rumores habían hablado sobre que la cantante era “una tercera en discordia” y que habría tenido un activo encuentro con el jugador de la selección Argentina. No obstante, en las últimas horas, Estefanía Berardi dio un gran aporte al respecto.

En el típico pregunta y respuesta de Instagram, la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) recibió una consulta acerca de Tini y su misteriosa desaparición en redes sociales. “¿Sabés algo de Tini? No hace historias. ¿Solo coincidencia que Yatra tampoco? ¿Y de Paul?”, fue la consulta que la rubia recibió en su cuenta.

Ante esto, Berardi decidió responder con una reciente foto de la cantante. “Me llegó esta foto de Tini a punto de subirse al avión rumbo a Madrid, sacándose fotos con sus fans súper copada en el aeropuerto. De Paul también estaba allá, en Madrid”, escribió Estefanía junto a una foto de Stoessel en modo incógnito con una capucha y unos lentes de sol oscuros que les cubrían gran parte de la cara.

Lo que también salió fue una foto de Tini en septiembre cuando fue a ver el partido del Atlético de Madrid, club donde juega Rodrigo de Paul. En aquel momento y hasta ahora, la artífice de “Mienteme” no compartió ninguna foto de su paso por el estadio pero sí lo hizo una amiga de ella, que fue quien sin querer la mandó al frente.

A todo esto, lo cierto es que Tini Stoessel no se ha mostrado activa en sus redes sociales y esto da lugar a cualquier sospecha. Lo único que hace es repostear contenido promocional de su música, pero nada de su vida privada. Por lo general siempre sube su día a día o algo para que sus fans puedan verla durante el día, pero no ha pasado.

Misma situación ocurre con Sebastián Yatra, quien en los últimos meses había tenido una “reconciliación” con Tini pero estos hechos estarían lejanos a una unión entre la argentina y el colombiano. No obstante, el representante del cantante afirmó que se encuentra desconectado y disfrutando.