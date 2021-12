El Gobierno admitió que una reforma de la Corte “es un proyecto que está en debate” antes del fallo sobre el Consejo de la Magistratura

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, admitió hoy que “una reforma del sistema judicial, que incluye la reforma de la Corte” es uno de los temas que el Gobierno tiene en debate”. Así lo aseguró durante la conferencia de prensa que brinda de manera semanal, minutos antes al fallo del máximo órgano de justicia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura que se conoció pasadas las 10.

“Nosotros entendemos que la justicia como está no funciona, es lenta. Es lenta en procesos penales, civiles, comerciales; no resuelve los problemas de los ciudadanos, tiene morosidad en las causas, tiene arbitrariedad en qué causas elige para fallar, en qué causas llegan a la Corte o en qué causas la Corte falla y en cuáles no. Una reforma del sistema judicial, que incluye la reforma de la Corte, es uno de los temas que tenemos en debate. Los proyectos se están debatiendo y cuando esté el proyecto lo daremos a conocer”, detalló la funcionaria.

Ayer, el propio Alberto Fernández también hizo una referencia sobre este tema. “Resulta necesario establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, imponen revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal. Se trata de una tarea que tenemos que impulsar con el máximo nivel de patriotismo, amplio espíritu republicano y apego a la verdad”, sostuvo el mandatario.

Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura. La modificación había sido promovida por Cristina Kirchner cuando era senadora para acrecentar la representación de los puestos políticos en el cuerpo que tiene un rol trascendental en la selección y sanción de los jueces de la Nación.

El Presidente, ayer, y en el marco del encuentro de cierre de año del Consejo Económico y Social (CES), dio su visión sobre el funcionamiento de la Justicia, más allá de la situación puntual del máximo órgano judicial del país. “En cuanto a la justicia penal, la Constitución tiene una de sus cláusulas de 1853 aún incumplidas a nivel federal: el juicio por jurados populares, elegidos entre toda la población, como el modo más transparente y legítimo de ejercer justicia en los casos más graves de delitos que afecten a la paz social”, destacó.

Y amplió: “Si la sociedad administra justicia de un modo participativo y responsable, los problemas de impunidad también dejarán de estar relacionados con la politización o la manipulación de causas y casos. Todos estos aspectos hacen a un elemental concepto de seguridad jurídica que requerimos fortalecer para encaminar el sendero de un desarrollo sostenible e inclusivo. Su discusión no puede quedar encerrada en un concepto tecnocrático y limitado a meros especialistas con intereses creados”, agregó.

La sentencia de la Corte Suprema sobre la conformación del Consejo de la Magistratura surge en un momento sensible en la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial. La semana pasada, el ministro de Justicia, Martín Soria, había criticado a los ministros del tribunal en una reunión realizada en el Palacio de Tribunales. Es una postura crítica que comparte con otros dirigentes del oficialismo como el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el diputado Leopoldo Moreau, entre otros.

