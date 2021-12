Denuncian por acoso sexual a un actor de Sex and The City

El actor Chris Noth, conocuido por su rol de Mr. Big en “Sex and The City” fue acusado por abusar sexuaklmente de dos mujeres. Las denuncias fueron realizadas de forma anónima en una publicación en The Hoolywood Reporter este jueves.

Según el relato de las víctimas, los hechos sucedieron en 2004 y en 2015. Todo se da en el marco del relanzamiento de la iconica serie de HBO “Sex and The City” realizada por Michael Patrick King, la cual les trajo “recuerdos dolorosos”

El medio mencionado anteriormente utilizó pseudónimos para proteger la identidad de las denunciantes: Lily, de 31 años y Zoe de 40 años. Sin embargo, el actor se defendió de las acusaciones y las tildó de “categóricamente falsas”.

Lily conoció a Chris Noth en el año 2015, cuando el artista tenía 60 años. En ese entonces, ella tenía 25 años y era fanática de la tira estadounidense y el actor la había invitado a cenar.

“Estábamos escuchando música y trató de besarme. Lo entretuve pero siguió intentándolo y yo debería haber dicho que no con más firmeza, pero luego se sacó la ropa”, narró Lily, quien escirbió a The Hollywood Reporter en el mes de agosto.

Luego reconoció que el actor la obligó a tener sexo. “Cuando terminó, fui al baño y me sentía horrible, ultrajada, me pedí un taxi y me fui”, reveló la mujer.

Por otro lado, Zoe también conoció al actor en su época de máxima popularidad en “Sex and The City”. Todo sucedió cuando ella tenía 22 años. Zoe trabajaba en una empresa de negocios donde North frecuentaba habitualmente.

“Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. Consiguió mi teléfono de trabajo y me dejaba mensajes. Mi jefa me dijo: ‘Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz´”, contó.