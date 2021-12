Revelaron cuánto cobraron las hijas de Diego Maradona por ir al homenaje de su papá en Dubai

Verónica Ojeda, ex de Maradona y madre de Dieguito Fernando, reveló cuánta plata recibieron las hijas del Diez por asistir a su funeral. Según contó la mediática, ella decidió no ir porque la fecha coincidía con el análisis de ADN que solicitaron dos supuestas hijas del ex jugador.

“A Dieguito lo invitaron, fue el primero en recibir el llamado. Pero él tiene que estar en Argentina para hacerse un ADN en representación de su papá para determinar la paternidad de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola”, comenzó contando Verónica Ojeda.

Además, confirmó cuánto dinero cobraron las hijas de Maradona: “Dalma y Giannina cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio”.

A su vez, aseguró que le parecía una exageración y que “ni los pasajes valen eso”: “Se contradicen. Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá”, remarcó Ojeda refiriéndose a Dalma y Giannina.

Lo cierto es que otros 30 mil dólares iban dirigidos a Dieguito Fernando, hijo de Verónica Ojeda y Diego Armando Maradona. Según ella, esa plata se dividió entre los presentes, sumando 7500 dólares al monto inicial.

Verónica Ojeda, en polémica con las hermanas Maradona, apuntó al análisis que supuestamente deben hacerse: “Dalma y Giannina se tenían que presentar junto a Dieguito para hacerse el análisis, me lo dijeron a mí. Pero bueno, se fueron a ese homenaje sin decirles nada a nadie, por lo cual eso me parece que fue una falta de respeto total y absoluta hacia todos los hermanos”.

Por su parte, Ojeda llevó a su hijo Dieguito a realizar el ADN para cotejar con las dos jóvenes que supuestamente serían también hijas de Maradona.

Fuente: la100.cienradios.com