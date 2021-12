¡Quilmes, campeón de Liga Rafaelina!

La gran final se jugó como el verdadero clásico de las vías y Argentino Quilmes fue el que terminó celebrando. Logró en la noche del jueves el título anual de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, al igualar 1-1 con Sportivo Norte en el estadio Monumental de barrio Alberdi en el partido revancha de la finalísima que terminó definiendo al campeón de la temporada 2021.

El ‘Cervecero’ logró el título gracias al triunfo por 1 a 0 (gol de Juan Weissen) que había obtenido en la primera final, también jugada en Alberdi, el último domingo.

Con la tranquilidad del resultado a favor, los primeros minutos fueron a ‘pedir’ de Quilmes. Y fue así que en la primera contra que tuvo no perdonó. A los 28 minutos Ignacio Ynfante abrió la cuenta para el elenco de barrio Italia y a los 37 minutos, también de la primera parte, Yoel Holhman encontró la igualdad y le dio vida al ‘Negro’.

Quilmes, conducido por Hugo Togni, se quedó con justicia con el título. Si bien no le sobró nada, fue superior a lo largo de los 180 minutos. Pudo celebrar ante sus hinchas, en otra jornada estupenda del fútbol doméstico.

El Monumental volvió a tener un marco estupendo y se cerró el 2021 con una final que quedará en el recuerdo de todos por muchísimos años.

Cabe recordar que el conjunto de barrio Italia a su vez participa del torneo Regional Amateur en el cual avanzó a la segunda instancia y el próximo sábado estará enfrentándose con Puerto San Martín a las 19hs en el estadio Agustín Giuliani, en el juego de ida de los playoffs.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El inicio de partido fue muy luchado entre ambos equipos, que se disputaban la tenencia. La obligación, en cierta medida, la tenía Sportivo tras el 0-1 del primer encuentro. Es por ello que Quilmes se replegó un poquito más, se hizo compacto y firme en el fondo. A los 27 minutos llegó la primera a fondo para el ‘Negro’ con una pelota rasante que cruzó todo el arco y nadie la pudo empujar. De esa contra llegaría el gol del ‘Cervecero’. El rechazo del fondo quilmeño cayó en los pies de Pautasso que rápidamente habilitó a Ignacio Ynfante, que con campo libre y mejor posición ante el último defensor, corrió con el balón para definir cruzado ante la salida del arquero Ludueña.

Y cuando parecía que Quilmes ya tenía el triunfo en el bolsillo, se defendió muy atrás y en ese retroceso encontró a un Sportivo, que con más hambre de gloria que claridad, fue por el empate. Los dirigidos por Marcelo Varela no se desesperaron y con sus armas fueron lo consiguieron y ello revitalizó a todo Sportivo.

A los 37 minutos apareció Holhman para poner el 1 a 1, luego de un córner y una pelota que le quedó servida en el área chica para definir sobre el poste izquierdo.

Ya en el complemento el trámite, el desarrollo del juego fue otro. Casi sin aproximaciones en los arcos, se prestaron la pelota y no hubo un dominador claro del juego.

El gol del empate animó al Negro pero no tuvo la profundidad necesaria como para inquietar el arco defendido por Emanuel Pagliero.

Sobre los 38 llegaría la polémica de la noche. Un desborde por la banda derecha de Rodrigo Puebla y una clara mano en el área de Quilmes del Flaco Vásquez. Todo Sportivo reclamó penal pero el árbitro Ariel Gorlino y su asistente, Marcos Bauer, consideraron que no hubo intención y la acción fue válida.

Desde ese momento ya nada fue igual. El nerviosismo del final se apoderó de todo Sportivo Norte y Argentino Quilmes aguantó el marcador para volver a festejar luego de 18 años. Hubo fiesta en barrio Alberdi. En todo barrio Italia, el ‘Cervecero’ es el nuevo campeón.

Las formaciones y síntesis del encuentro:

ARGENTINO QUILMES: Emanuel Pagliero; Kevin Acuña, Sebastian Muriel, Jonatan Vásquez y Cristian Suárez; Adrián Córdoba (42m Franco Forni), Nicolás Pautasso, Ignacio Forni y Alejandro Carrizo; Ignacio Ynfante (76m Manuel Bustos) y Juan Weissen (c) (87m Lautaro Ocampo). Suplentes: Matías Grosso, Darío Bracaccini, Fernando Ludueña y Nicolás Vitarelli Góngora. DT. Hugo Togni.

SPORTIVO NORTE: Leonardo Ludueña; Fabio González, Ángel Almaráz, Damián Maciel (c) y Lautaro Ibarra (76m Mateo Maldonado); Cristian Arias, Manuel Sánchez (76m Agustín Soria), Gabriel Leguizamón y Yoel Holhman (71m Rodrigo Olivera); Hernán Jara, Oscar Maldonado (61m Rodrigo Puebla). Suplentes: Agustin Stepffer, Eduardo Isaurralde y José Sandoval. DT: Marcelo Varela.

Goles en el primer tiempo: 28m Ignacio Ynfante (AQ) y 37m Yoel Holhman (SN).

Estadio: Monumental de barrio Alberdi.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Asistentes: Rodrigo Pérez y Marcos Bauer.

Cuarto árbitro: Franco Ceballos.

Fuente: diariolaopinion.com.ara