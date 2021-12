Así fue la conferencia de prensa de Wanda Nara en la apertura de su nuevo local

Wanda Nara inauguró su nuevo local de su línea de cosméticos, Wanda Cosmetics y ofreció una conferencia de prensa.

En medio del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi, la diosa presentó su lado empresarial y hasta reveló algunos detalles de su vida cotidiana.

"Para mi llegar acá es llegar a casa. Trato de inculcarle a mis hijos lo que siento yo cuando llego acá. Sienten amor por Argentina como si hubiesen vivido acá", dijo durante la charla que dio en la previa a la inauguración.

"Me levanto muy temprano por el cole de mis hijos. Arranco a las 7 pero me acuesto muy tarde. Tengo una profesora argentina para entrenar. Es más lo que la invito a tomar mate, es como una amiga. Espero que se levante todo el team. Empezamos a hacer reuniones zoom, los chicos sólo van hasta las 14 al colegio, así que no tengo mucho tiempo. Los nenes van a fútbol, las chicas hacen danza. Los llevo a todas sus actividades" , remarcó la esposa de Mauro Icardi.

Durante este evento, al que asistió su hermana Zaira Nara, Wanda Nara eligió no hacer mención al escándalo que involucra también a la China Suárez. La empresaria lució un look casual con un blazer negro, top fucsia y jeans rotos que le dio un toque personal.