Vidal: “Máximo Kirchner empezó a insultar a toda la oposición demostrando que no quiere el diálogo”

El debate del Presupuesto 2022 tuvo un desenlace inesperado. Cuando parecía que había un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para girar el proyecto a comisión y evitar una derrota del Gobierno, el discurso de Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos, dinamitó la sesión y la iniciativa no pudo ser aprobada.

“Máximo Kirchner empezó a insultar a toda la oposición demostrando una vez más que no quiere el diálogo”, señaló María Eugenia Vida, diputada de Juntos por el Cambio, al ser entrevistada en Radio Mitre sobre el maratónico debate que tuvo lugar entre el jueves y el viernes en la Cámara baja.

“Lo de ayer es el ADN del oficialismo que es el ‘vamos por todo, no escuchamos y tratamos de imponer sin dialogar’. Era una crónica anunciada desde el día lunes”, arremetió Vidal al dar a entender cuál era la postura que había tomado su partido.

“Todos los jefes de bloque de la oposición les habían anticipado su voto negativo, y aún así decidieron ir al recinto para ver si nos quebraban y cuando vieron que eso no iba a suceder pidieron cuarto intermedio”, expresó Vidal.

El nuevo bloque Evolución, cuyos integrantes se hacen llamar “halcones” por sus posiciones duras, había adelantado que aceptaría patear la discusión. Pero la chicana provocó la reacción del resto de los integrantes de Juntos por el Cambio, que se levantaron de sus bancas con gritos.

Cuando Máximo tomó la palabra dijo: “Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo un ex vicejefe de Gobierno, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, un ex ministro del Interior y el ex presidente de esta Cámara ante una situación gravísima en la que dejaron este país cuando lo endeudaron en 44 mil millones de dólares”.

El mensaje tenía como destinatarios a Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, que estaban sentados a metros de él. Fue ahí cuando el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, oficializó el enojo opositor: “Presidente, hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, nuestro bloque iba a acompañar; no va a acompañar que vuelva a comisión”.

Sin referirse a la interna que se está viviendo en la oposición con miras a 2023, Vidal reconoció que “la ampliación de JXC trae más bloques” pero que la mayoría estaba dispuesto a debatir el presupuesto y por eso dieron quórum. Sin embargo aclaró: “Íbamos a discutir el presupuesto pero con una decisión clara de votar en contra”.

Durante la entrevista, Vidal señaló que no comparte la forma en que Máximo Kirchner hace política: “Creo que esta es una manera de hacer política, siempre pensar que la forma es el atropello, que hacer política es imponerse y no reconocer al otro. No es la primera vez que sucede”.

Recordó además que “el kirchnerismo no votó ningún presupuesto de Juntos por el Cambio nunca, y ahí no les parecía una irresponsabilidad”. Por otro lado, señaló a los diputados que discuten “con chicanas y haciendo discursos para Twitter”.

“Era un Presupuesto invotable. No se puede construir sobre una mentira, y el Presupuesto era una mentira”, sentenció la diputada.

Y al momento de fundamentar su rechazo al Presupuesto, recordó que “le agregaron más de 56 millones de pesos que no dijeron cómo iban a financiar” y que “tenía premisas falsas como que iba a haber 33 por ciento de inflación”.

