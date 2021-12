Ómicron es un fantasma que Perotti no sabe como va a controlar

El Gobernador no da muestras de tener algún plan para lo que todos saben que va a ocurrir. Ómicron en las próximas semanas se va a tornar incontrolable si algo no se hace ahora, en forma urgente, sin más demoras. Perotti parece paralizado y sin respuestas, como lo fue todo su gobierno a lo largo de estos dos años de mandato. La gente no cree en la clase política y el peligro por ello es aún mayor, ya que nadie sabe si va a acatar algún tipo de normativa de un gobierno que nuca supo que hacer con ninguno de los temas que le tocó gobernar. La inseguridad es el claro ejemplo de la incapacidad de Omar Perotti, un político acostumbrado a hablar y hacer poco, lo que en la jerga popular se denomina "VENDE HUMO". Aún estamos esperando las vacunas que un día dijo que compró y que fueron una verdadera falacia, una de las tantas mentiras a las que nos tiene acostumbrado este gobernador.

Estamos ante un escenario muy peligroso y ni siquiera tienen la capacidad de mirarse en el espejo europeo. Ómicron es lo suficientemente complejo y peligroso para un gobernador inepto e inútil. Son pocas las esperanzas que nos quedan.,,,

EL REPORTE

Este sábado y según los datos suministrados por el Ministerio de Salud de Santa Fe, se notificaron 180 casos positivos de coronavirus en la provincia, de los cuales 14 pertenecen a la ciudad de Santa Fe y llega al total de 55.441 contagios desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a fallecidos con Covid, se registraron dos decesos en las últimas 24 horas, que son dos pacientes de 35 y 48 años de la ciudad de Rosario por lo que el total quedó en 8.639 víctimas fatales.

Desde el inicio de la pandemia 463.427 santafesinos ya se recuperaron de la enfermedad, mientras que 1.358 personas aún están cursando el Covid.

En el país

Otras 7 personas murieron y 4.163 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.899 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.386.453 los contagiados desde el inicio de la pandemia hace casi dos años, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 789 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías de 35,1% en el país y del 38% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.